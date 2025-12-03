Día Mundial de la Lucha contra el Sida en Mallorca: ALAS vuela alto contra el estigma del VIH en su gala anual

El Teatre Xesc Forteza se ha vestido de rojo para acoger la gala anual de ALAS Salut i Sexualitats. En el marco del Día Mundial de la Lucha contra el Sida, la asociación ha transformado la noche en un potente altavoz bajo el lema “Atenció integral 360º”, con un mensaje claro: el abordaje del VIH no puede limitarse a la pastilla y la analítica; debe ser un cuidado completo que abarque lo emocional y lo social.

La velada, abierta a toda la ciudadanía y con entrada gratuita, comenzó con un ambiente de lo más festivo. Los asistentes, recibidos con obsequios como preservativos y los emblemáticos lacitos rojos, disfrutaron de un refrigerio cortesía de Estrella Damm, antes de que el foco se encendiera sobre el escenario.

Humor y conciencia

A las 20:00 horas, la diva Hornella Góngora tomó las riendas de la ceremonia. Con el humor y la chispa que la caracterizan, la drag queen no solo condujo el evento, sino que ejecutó un guion diseñado para desarmar tabúes y mostrar la realidad del VIH con honestidad y ligereza. Una mezcla de risa y conciencia que, sin duda, es una de las herramientas más efectivas contra el prejuicio.

El coordinador de ALAS, Joan Viver, señaló en nota de prensa la urgencia social que subyace a la celebración. "De lo que no se habla, no existe. Necesitamos informar e implicar a todo el mundo", sentenció, haciendo hincapié en el impacto emocional directo que la discriminación tiene sobre las personas con VIH. Su llamada a la implicación ciudadana es un recordatorio de que la lucha contra el estigma es una responsabilidad colectiva.

La parte artística elevó el tono de la noche. Las notas vibrantes del saxofonista Manu Blaser Sax y la espectacularidad del artista circense Andy Cirque con un número aéreo, sirvieron de interludio emotivo antes del momento cumbre: la entrega del Premi ALAS 2025.

eVIHa: Un galardón a la excelencia sanitaria

Este año, el premio recayó en eVIHa, la herramienta informática utilizada en los hospitales de Baleares para el seguimiento clínico de las personas que viven con el VIH. Este reconocimiento no es solo un aplauso a la innovación tecnológica, sino un espaldarazo a los profesionales sanitarios que han impulsado esta iniciativa para mejorar la calidad de vida de los pacientes. La presidenta de ALAS, Paz Alcoverro, abrió el acto con un discurso institucional que clamaba por una mayor consideración de la opinión y la voz de las personas seropositivas, reafirmando el enfoque centrado en la persona.

La presencia de destacadas figuras institucionales —incluyendo las directoras generales de Salud Mental, Salud Pública y Benestar Social, además de otros cargos del Govern, Consell y Ayuntamiento de Palma— subraya el compromiso necesario de las administraciones. Como afirmó Alcoverro en el escrito: "Es fundamental que las administraciones públicas de Balears se impliquen en la respuesta frente al VIH. Con ellas podemos llegar mucho más lejos.”

La gala de ALAS, con su combinación de arte, humor y reivindicación, ha servido un año más para poner sobre la mesa la necesidad de una respuesta global. La lucha sigue viva, y la demanda por una atención 360º, que vea a la persona más allá de su condición médica, resonó con fuerza en el Teatre Xesc Forteza.