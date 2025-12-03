El Consell de Mallorca sella alianzas en California para liderar la innovación mediterránea

La delegación del Consell de Mallorca desplazada a California ha culminado hoy una intensa jornada de trabajo en Silicon Valley y Santa Clara, dentro del programa institucional que el presidente Llorenç Galmés y su equipo están desarrollando estos dias en los Estados Unidos. El objetivo central del viaje es impulsar la proyección tecnológica de la isla, diversificar su economía y establecer nuevas alianzas estratégicas en la capital mundial de al innovación.

Encabezada por el presidente Galmés, la representación mallorquina ha mantenido reuniones de primer nivel con Palo Alto Networks, Plug and Play, y posteriormente con responsables de la Universidad de Santa Clara y de la Misión Santa Clara. En los encuentros han participado también el cónsul general de España en San Francisco, Carlos Medina, y el presidente de la Cámara de Comercio de España en California, Antonio Fernández, que han ofrecido apoyo institucional y han reforzado los vínculos económicos y empresariales entre Mallorca y Estados Unidos.

Un acuerdo de ciberseguridad y una apuesta por la innovación global

La jornada ha comenzado en Palo Alto Networks, donde se ha formalizado la firma de un convenio de colaboración en materia de ciberseguridad, un paso clave en el proceso de modernización digital del Consell de Mallorca.

A continuación, la delegación se ha trasladado a Plug and Play, uno de los mayores hubs globales de innovación, con el fin de presentar el proyecto Palma Cultura & Innovation Bay. La entidad tecnológica ha anunciado además su adhesión a la candidatura de Palma como Ciudad Europea de la Cultura 2031, reforzando el valor cultural y tecnológico del proyecto. La convocatoria ha reunido a empresas tecnológicas, representantes institucionales y agentes económicos de referencia internacional.

La delegación mallorquina cuenta igualmente con la presencia de GSBIT, la asociación de empresas tecnológicas de las Illes Balears. Su presidenta, Margarita Martínez, y la gerente, Celia Mejía, se han desplazado a California como representantes del tejido empresarial innovador de la isla. Su participación subraya el compromiso de Mallorca con un modelo económico capaz de crecer en sectores de alto valor añadido y con proyección internacional.

Cooperación académica y vínculo histórico en Santa Clara

Por la tarde, la delegación ha visitado la Universidad de Santa Clara y la Misión Santa Clara, dos instituciones clave para comprender el profundo vínculo histórico entre Mallorca y California. Recibidos por académicos y responsables de la misión, los representantes mallorquines han explorado nuevas líneas de cooperación en los ámbitos cultural, educativo y tecnológico.

Durante la visita, el presidente Llorenç Galmés ha subrayado “la importancia de abrir puertas, establecer contacto directo con la cuna de la innovación y situar Mallorca como un hub tecnológico del Mediterráneo”, y ha insistido en que “la diversificación económica es esencial para el futuro de la isla”.

Sinergias, talento y un modelo económico más sólido

La jornada ha puesto de manifiesto que acciones como esta permiten generar sinergias, compartir conocimiento, captar talento e impulsar proyectos de impacto real en el tejido económico y digital de Mallorca. Asimismo, se ha destacado la relación entre innovación y turismo responsable, un modelo capaz de atraer visitantes e inversores que aprecian la sostenibilidad, la calidad y la tecnología.