Compañeras de la mujer apuñalada por su exmarido en Costitx aseguran que "Se sentía desprotegida, había presentado varias denuncias y nadie le hacía caso"

La joven profesora que el domingo fue atacada en Costitx por su exnovio llevaba semanas atemorizada, porque temía que su expareja, al que había denunciado en varias ocasiones, en un momento u otro la abordaría y la intentaría agredir.

La mujer fue recordada como una “persona activa, fuerte, vigorosa, con una gran vocación de profesora, entregada a los niños y a sus familias”. Así la definía Xavier Fernández, el director titular del colegio infantil de es Pil.lari donde ella llevaba varios años trabajando.

Las compañeras aseguran que, aunque era difícil notarlo, la mujer llevaba días preocupada. “Se sentía desprotegida. Presentó varias denuncias pero nadie le hizo caso”. Su preocupación fue en aumento porque, aunque había una orden de alejamiento, su expareja no la estaba cumpliendo. La estaba acosando a través de mensajes por correo electrónico, para pedirle que le diera una segunda oportunidad. Ella no contemplaba la posibilidad de recuperar la relación. Los dos años que llevaban juntos habían sido más que suficientes para comprobar el comportamiento violento de su expareja sentimental, ya que le envió en los últimos días numerosas mensajes a través de correos electrónico.

Al individuo, que se encuentra en estado grave en el hospital, después de que se autolesionara con el cuchillo, nunca se le vio por la zona del colegio donde trabajaba la víctima, pero sus compañeras sabían que habían estado conviviendo juntos durante mucho tiempo. Se habían instalado en una casa en Alaró, que es propiedad de ella. La relación fue poco a poco deteriorándose y la iniciativa de romperla fue de la mujer, que decidió expulsar de su casa a su novio. Ninguna de sus allegadas era consciente del peligro que estaba corriendo su compañera, entre otras cosas porque no se sabía que el individuo ya había apuñalado a otra pareja anterior, por lo que estuvo en prisión. “No tenía oficio conocido, aunque se presentaba como un DJ. Era un cantamañas, un encantador de serpientes que encadiló a nuestra compañera”, se comentaba entre sus amigas.

Era tanto el temor que sufría la joven, aunque apenas lo expresara, que decidió abandonar su casa y regresó al domicilio de su madre, en Can Pastilla. “Se debía sentir mucho más segura”. Sus amigas sospechan que el individuo, que es español aunque sus padres son de procedencia extranjera, se debió enterar de alguna manera de que la joven acudiría el domingo a una fiesta en Costitx y decidió merodear por la zona. Aprovechó el momento que ella entraba en el coche, ya que se había marchado de la fiesta, para atacarla con el cuchillo, un ataque que casi le cuesta la vida. “Espero que se pase muchos años en la cárcel. Es una lástima que el agresor sea tan joven porque aún le quedarán muchos años por delante cuando salga de prisión”, señalaba una de sus compañeras.

Todas las amigas que estaban al corriente del mal momento que estaba atravesando coincidían en que su sentimiento interno es que nadie le hacía caso cuando advertía que estaba en peligro. “Se sentía desprotegida”, señaló una de sus compañeras, que lamentó que todas las sospechas que ella tenía, al final, se habían cumplido.

Ninguna de sus compañeras ha podido hablar con ella porque sigue inconsciente en el hospital. Se alegran de que está fuera de peligro, pero temen que las secuelas psicológicas que sufre la mujer serán muy graves. Aún así, tienen la esperanza de que no tarde mucho en regresar al colegio, entre otras cosas porque su profesión le apasiona y se siente feliz con los niños que asisten al colegio de es Pil.lari.

Las amigas intentan evitar coincidir con los familiares del detenido, ya que también se encuentra ingresado en la UCI de Son Espases, en la misma planta donde está la víctima, aunque a una distancia de seguridad entre ellos.