Estos son los centros comerciales y supermercados de Mallorca que abren el festivo del 6 de diciembre
Este último mes de 2025 habrá tres festivos de apertura comercial para facilitar las compras de Navidad y de Reyes
Los amantes de las compras navideñas en Mallorca podrán aprovechar tres días festivos de apertura comercial este mes de diciembre de 2025.
Las fechas de apertura en domingos y festivos no son aleatorias. Forman parte del calendario de 10 días de apertura comercial autorizada en 2025, aprobado por unanimidad en la Comisión Interinsular Asesora de Comercio, donde están representados el Govern, los consells insulares, las patronales y los sindicatos del sector.
Los comercios de las islas podrán abrir en festivos de diciembre en las siguientes fechas:
- Sábado 6 de diciembre (Día de la Constitución)
- Domingo 21 de diciembre (Domingo)
- Domingo 28 de diciembre (Domingo)
Estos tres días se concentran en plena campaña navideña, con el objetivo de facilitar las compras de Navidad y Reyes y de dar más margen tanto al comercio como a los consumidores.
¿Significa que todas las tiendas estarán abiertas en Mallorca?
Que el calendario marque “día de apertura autorizada” significa que los comercios pueden abrir si lo desean, pero no están obligados. En la práctica, suelen acogerse a estos festivos:
- Grandes superficies y centros comerciales de Mallorca.
- Cadenas de moda, equipamiento del hogar y grandes almacenes, que concentran buena parte de las ventas navideñas.
- Algunos establecimientos de proximidad y comercios de barrio que refuerzan su presencia en días de más afluencia.
En cambio, hay negocios que optan por no abrir en festivo por criterios de costes, conciliación y organización interna.
Por ello, aunque el Govern autorice la apertura, se recomienda consultar los horarios concretos de cada centro comercial o cadena antes de desplazarse, así como revisar la información que publican los propios comercios y los portales que actualizan qué centros están abiertos en cada festivo.
Supermercados abiertos en Mallorca el 6 de diciembre
Los grandes supermercados de la isla estarán abiertos con los siguientes horarios:
- Carrefour: de 9:00 horas a 22:00 horas
- Eroski: Consulta los horarios de las tiendas abiertas aquí
- Aldi: Consulta la lista de tiendas abiertas aquí
- Alcampo: de 9:00 horas a 22:00 horas
- Mercadona: Es la gran novedad de este año. La cadena de supermercados de Juan Roig ha anunciado que este año abrirá el sábado 6 de diciembre contradiciendo así su política de dar descanso a sus trabajadores en días festivos. La cadena cerrará sus supermercados el domingo 7 y el lunes 8 de diciembre.
Centros comerciales abiertos en Mallorca el 6 de diciembre
- El Corte Inglés (Jaume III y Alexander Rosselló): abierto de 09:00 a 21:30.
- Mallorca Fashion Outlet (Festival Park): abierto de 10:00 a 22:00.
- Fan Mallorca Shopping: abierto de 10:00 horas a 22:00 horas
- Porto Pi: abierto de 09:00 horas a 22:00 horas
