Carlos Gómez opta a repetir como presidente del Tribunal Superior de Justicia de Baleares

El Consejo General del Poder Judicial ha convocado la plaza de presidente del Tribunal Superior de Justicia de Baleares, una vez que ya ha concluido el periodo de cinco años que establece la ley. Cualquier magistrado de carrera que cumpla con los requisitos que se exigen puede optar a esta plaza, que es la más alta de toda la organización judicial de Baleares.

El actual presidente del TSJB es el magistrado mallorquín Carlos Gómez, que concluye estos días su primer mandato al cumplirse cinco años desde que fuera elegido por una amplia mayoría. Gómez ya ha comunicado su intención de optar a la reelección y todo apunta a que, salvo sorpresas de última hora, logrará repetir en el cargo, que le asegura un nuevo mandato de otros cinco años.

De momento, el actual presidente del TSJB es el único candidato que se ha presentado para ocupar esta plaza, pero todavía no ha terminado el plazo para la presentación de otras candidaturas. Ningún otro magistrado destinado en Baleares ha mostrado el más mínimo interés a optar a esta presidencia, entre otras cosas porque Carlos Gómez está considerado un referente profesional entre sus compañeros. Por tanto, y aunque hay muy pocas posibilidades, el actual presidente del TSJB solo competirá por esta plaza si otro juez, destinado en estos momentos en algún juzgado de la Península, mostrara su interés en optar a la presidente, pero esta posibilidad parece poco probable. Lo más seguro es que habrá una única candidatura, lo que le asegura su reelección.

Carlos Gómez sustituyó en la presidencia al juez Antoni Terrasa. Antes de optar a esta plaza ya formaba parte de la Sala Penal y Civil del TSJB y su nombramiento contó con el apoyo de la amplia mayoría de jueces que ejercen en Baleares.

El actual presidente del TSJB es un juez de amplia experiencia. Entró en la carrera judicial en el año 1982. Desde entonces ha prestado servicio en los juzgados de Santa Coloma, Barcelona y Palma. A principios de los años 90 se incorporó a la Audiencia de Palma, presidiendo el tribunal de la Sección Tercera.

En el año 1999 fue nombrado director de la Escuela Judicial. Tres años más tarde volvió a incorporarse a la Audiencia de Palma, órgano que presidió a partir del año 2004.

Carlos Gómez fue el primer juez español nombrado para formar parte del comité de derechos humanos de la ONU.

En la actualidad también es miembro electo de la Real Academia de Jurisprudencia y participó en la comisión de los principios de ética judicial. Es autor de numerosos artículos científicos.

Durante su mandato al frente de la presidencia del TSJB se ha esforzado para introducir el catalán como lengua habitual en la administración judicial. Si es renovado en el cargo se enfrenta al nuevo sistema de organización judicial, con el que se pretende reducir el retraso que se sufre en todas las jurisdicciones, como consecuencia de la falta de jueces y de medios. Carlos Gómez ha venido reclamando en los últimos años la necesidad de mejorar la administración judicial de las islas, a través de la creación de nuevos juzgados y un refuerzo de las plantillas de funcionarios. Sin embargo, se encuentra con la dificultad de que la mayoría de funcionarios que se incorporan a los juzgados de las islas, a la primera posibilidad que tienen piden plaza a otras comunidades, debido a los altos precios de las viviendas.