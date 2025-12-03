Las bases para seleccionar al chófer de Prohens se modificaron nueve días después de que se presentaran 250 aspirantes

Las bases del proceso de selección del chófer de Prohens, en el que acabó enchufado un familiar del jefe de gabinete de la presidenta, Alejandro Jurado, se modificaron nueve días después de tener el listado con 250 aspirantes.

La convocatoria de la oferta pública de empleo para ocupar de forma temporal una plaza de conductor en el Consolat, en sustitución de un veterano funcionario de baja médica, y las bases se difundieron en las páginas web de la conselleria de Presidencia y Administraciones Públicas, de la Escuela Balear de Administraciones Públicas (EBAP) y del Servei d’Ocupació de les Illes Balears (SOIB) a principios de noviembre de 2023.

En concreto, entre el 7 y el 13 de noviembre de ese año se inscribieron los candidatos en el SOIB y presentaron sus solicitudes.

Un día después, el 14 de noviembre de 2023, el servicio de empleo del Govern envió el listado de las personas inscritas en su portal y, nueve días más tarde, el 23 de noviembre, la consellera de Presidencia, Antònia Estarellas, firmó una resolución en la que modificaba una anterior, de fecha 31 de octubre de 2023, cambiando los criterios del procedimiento. Un juzgado de Palma está investigando un presunto caso de prevaricación administrativa, después de que un funcionario de carrera, un experimentado chófer con más de veinte años de antigüedad en el Govern, haya interpuesto una querella contra el director de gabinete de Prohens, Alejandro Jurado, por apartarle del Consolat para enchufar a un primo segundo como conductor personal de la primera autoridad de Baleares. El joven fichaje, a los pocos meses de empezar a trabajar, se estrelló él solo con el coche oficial, un Lexus híbrido de color negro, a la salida del aeropuerto de Palma después de haber dejado a la presidenta Prohens en la terminal de Son Sant Joan. El vehículo quedó siniestro total, según confirmó la semana pasada el Govern.

Instrucción de Función Pública

La resolución de la consellera Estarellas en la que modificó las bases que regían en la selección del puesto de trabajo de chófer en el Consolat aplicaba una instrucción del entonces director general de Función Pública, dictada solo dos días antes, el 21 de noviembre de 2023, en la que fijaba los criterios y las pautas para seleccionar a personal funcionario interino mediante oferta genérica del SOIB, en cuyo apartado tercero establecía el sistema de provisión a través de la libre designación.

En la nueva resolución, la consellera, a propuesta de la directora gerente de la EBAP, cambió los criterios iniciales e introdujo la obligatoriedad de presentar un curriculum vitae junto al resto de documentación aportada, así como que la propuesta de nombramiento del funcionario interino se hará a favor de la persona que la Secretaría General encuentre más adecuada, según detalla la querella.

Otras modificaciones efectuadas consistieron en dejar sin efecto los puntos 6 y 8 de la anterior resolución, que hacían referencia a los méritos a valorar y la baremación, así como los criterios de desempate. Además, se otorgó un nuevo plazo de cinco días hábiles a los candidatos para que pudieran presentar el curriculum vitae que a partir de entonces se exigía. En el caso de que algún aspirante fuera excluido por no aportar correctamente la solicitud de participación o el curriculum, se le dieron otros tres días hábiles para enmedarlo.

Finalmente, la nueva resolución de la consellera atribuyó un papel preponderante a la Secretaría General a la hora de resolver la oferta de trabajo. Una vez valorados los candidatos, la Secretaría General tenía que enviar a la Dirección General de Función Pública la propuesta de nombramiento de personal funcionario interino a favor de la persona que considerara más adecuada. En el caso de que ningún aspirante fuera adecuado, la Secretaría General puede solicitar que se declare desierta la selección. La plaza de chófer de Prohens ofertada en esas fechas contaba con una retribución bruta de 28.951 euros anuales.