Estos son los tres destinos españoles que destacan para el puente de diciembre

Alicante, el Parque Nacional de los Picos de Europa y Toledo son los tres destinos españoles que eBooking.com -la compañía española referente en ofrecer reservas de alojamientos turísticos en línea- prevé que más crezcan durante el puente de diciembre (del 6 al 8 de diciembre de 2025). La compañía hace hincapié en que, en puentes muy cortos, los españoles suelen preferir viajar a destinos nacionales.

Los destinos más demandados para el puente

En 2025, Alicante ha sido distinguida por su afamada gastronomía, caracterizada por la cocina mediterránea y los arroces. “El hecho de que Alicante haya sido seleccionada como la Capital Española de la Gastronomía de 2025 ha sido un fuerte reclamo a lo largo del año y la ciudad ha logrado atraer a más visitantes. El puente de diciembre es una de las últimas oportunidades para visitarla antes de que acabe el año, por lo que prevemos un repunte de visitantes”, destaca Toni Raurich, director de eBooking.com. Precio medio por noche: Entre 80€-140€.

Gracias al buen clima que impera en la isla incluso en invierno, Fuerteventura es uno de los destinos favoritos para los que buscan un clima más cálido que el de la península a los que viajar por el puente de la Purísima. La isla cuenta con extensas playas de arena dorada, como la Playa de Cofete, la Playa Corralejo o la Playa del Matorral, y es muy popular entre los amantes de los deportes de aventura gracias a su oleaje moderado. Las aguas, entre 19-20ºC, tienen una temperatura que las hace aptas para el baño también en esta época del año. Precio medio por noche: Entre 100€-180€.

Por último, eBooking.com destaca el interés de los españoles por conocer Toledo, conocida como la "Ciudad de las Tres Culturas", muy bien conectada con las Comunidades Autónomas vecinas. Esta ciudad manchega tiene la fortuna de albergar una de las ciudades medievales mejor conservadas de Europa. Asimismo, la ciudad destaca por su deliciosa gastronomía, en la que Perdiz a la Toledana y el Cocido “tres vuelcos” son dos platos recomendados para degustar con la bajada de las temperaturas. Precio medio por noche: Gran variabilidad, desde 50€ en hostales y pensiones hasta tarifas de entre 200€ y 400€ por noche en alojamientos de lujo (spas, villas rurales, hoteles muy céntricos…).