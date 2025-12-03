La Aemet alerta de fuertes lluvias y granizo en el norte de Mallorca

El paso de varios frentes atlánticos deja hoy en Baleares una jornada con cielos cubiertos y un aumento significativo de la inestabilidad. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) anuncia lluvias localmente fuertes en Mallorca, que podrían ir acompañadas en algunos momentos de tormentas y granizo, especialmente en la mitad norte de la isla. El servicio de Emergencias 112 pide extremar las precauciones, sobre todo a quienes tengan previsto desplazarse por carretera.

Según la previsión de Aemet, durante toda la jornada de este miércoles se registrarán intervalos nubosos y chubascos ocasionales, más probables y frecuentes en las horas centrales del día, y que podrían ir acompañados de granizo pequeño. La agencia insiste en que las precipitaciones serán especialmente intensas la zona norte de la isla.

Las temperaturas experimentarán un ligero descenso. Las máximas oscilarán entre los 13 y los 16 grados, mientras que las mínimas no superarán los 9 . La cota de nieve se situará en torno a los 1.300 metros.

El viento soplará del norte y noroeste con intensidad moderada, aunque podrá alcanzar intervalos de fuerte en zonas expuestas. Este flujo de aire frío reforzará la sensación de inestabilidad, que se mantendrá también a lo largo del jueves, cuando se esperan nuevas precipitaciones y un ambiente igualmente desapacible.

Consejos para circular con granizo en la carretera

Ante la posibilidad de que se produzcan fuertes granizadas, el servicio de Emergencias 112 recomienda planificar los desplazamientos con antelación y consultar la última información disponible sobre el tiempo y el estado de las carreteras.

Si comienza a granizar mientras se conduce, es fundamental reducir la velocidad de forma progresiva y encender las luces de cruce para mejorar la visibilidad. Los expertos recuerdan que las maniobras bruscas deben evitarse a toda costa, ya que el firme puede convertirse en una superficie extremadamente deslizante. En los tramos donde pueda formarse hielo o acumularse granizo, no se debe pisar el freno de manera repentina, ya que aumenta el riesgo de pérdida de control del vehículo.