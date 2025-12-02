La víctima del intento de asesinato de Costitx recibió más de treinta puñaladas

La mujer de 35 años que resultó herida de extrema gravedad el domingo al ser atacada por su exnovio a la salida de una fiesta en Costitx recibió más de treinta puñaladas. La víctima sufrió numerosos cortes en los antebrazos y las manos al intentar cubrirse y coger el cuchillo por el filo, lo que fue determinante para que salvara la vida. Ayer permanecía ingresada en la UCI del hospital de Son Espases, en estado grave pero estable. En el mismo centro, pero en el Departamento de Detenidos, estaba el presunto agresor, que tuvo que ser operado tras cortarse en el cuello con el mismo cuchillo.

La agresión ocurrió sobre las cinco de la madrugada del domingo en un camino de Costix, a las puertas de una casa de campo donde se había celebrado una fiesta. El hombre, Héctor Andrés D.L., colombiano de 31 años y que trabaja como pinchadiscos, había intentado contactar por teléfono con su exnovia. Como no lo consiguió fue a la casa y se escondió en el camino, esperando a que saliera. Cuando vio que salía sola la atacó con un cuchillo y le causó gravísimas lesiones en el cuello. Se ensañó tanto que la mujer sufrió más de treinta heridas, aunque la mayoría en los antebrazos y las manos, producidas al cubrirse y tratar de coger el cuchillo por el filo. Estos actos de defensa probablemente le salvaron la vida, aunque sufrió gravísimas lesiones en el cuello.

Cuando varios testigos acudieron en defensa de la mujer, el hombre se clavó el mismo cuchillo en el cuello.

Varias dotaciones del 061 acudieron al lugar tras recibir los primeros avisos. La mujer había perdido mucha sangre y estaba extremadamente grave. Fue trasladada al hospital de Son Espases, donde fue operada de urgencia. Fuentes del centro indicaron que se encontraba en la UCI, estable dentro de la gravedad.

Por su parte, el hombre se causó una grave cuchillada en el cuello que le afectó la tráquea y tuvo que ser trasladado también a Son Espases, donde fue intervenido. Ayer permanecía en el Departamento de Detenidos del hospital, bajo custodia policial.

El presunto agresor tenía una orden que le prohibía acercarse a la víctima después de que ella le denunciara por malos tratos. La mujer estaba dentro del programa de protección de víctimas de violencia de género, aunque su evaluación de riesgo no estaba considerado alto. Disponía de un policía tutor, con el que mantenía contactos periódicos, pero no le había revelado ninguna situación preocupantes.

Los agentes de la Guardia Civil que investigan el caso lo consideran un intento de asesinato, tanto por la premeditación que demostró al esperar agazapado y armado a que la víctima saliera de la fiesta, como por el ensañamiento, por las decenas de puñaladas que le infligió.

El ciudadano colombiano había sido detenido en 2014 como presunto autor de un intento de homicidio a otra mujer en la península.