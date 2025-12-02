Se vende el piso que todos quieren en Palma de Mallorca: enorme, con jardín privado y a 400 m de la playa

Si estás pensando en mudarte a Palma o invertir en una propiedad con potencial, estas dos viviendas combinan ubicación privilegiada, amplitud, calidez mediterránea y el tipo de encanto que hace que un piso se convierta en un verdadero hogar desde el primer minuto.

¿Buscas piso o casa? Descubre toda la oferta inmobiliaria en Palma de Mallorca

Piso con gran terraza y jardín privado a 400 metros de la playa en Ciudad Jardín

Terraza de piso en Coll d´en Rabassa / Tucasa.com

La primera propiedad se encuentra en Coll d’en Rabassa, en la zona de Ciudad Jardín, a tan solo 400 metros de la playa. Con un precio de 550.000 € y una superficie de 200 m², este piso destaca por su amplitud, su luz natural y un elemento que muy pocos inmuebles ofrecen: un jardín privado de 87 m², perfecto para disfrutar de tardes soleadas, barbacoas con amigos o simplemente relajarse con la brisa marina. La vivienda dispone de 3 habitaciones (aunque en la información ampliada se mencionan 4), un baño, vestidor, salón y cocina independiente con salida directa al jardín. Además, cuenta con armarios empotrados, aire acondicionado, calefacción, ascensor, puerta de seguridad y un trastero que añade funcionalidad al conjunto. La finca tiene solo dos plantas y un único vecino por altura, lo que garantiza tranquilidad e intimidad. Se trata de un inmueble muy luminoso, en buen estado de conservación y listo para entrar a vivir, ideal para quienes buscan vivir cerca del mar sin renunciar al espacio y la calma.

Más información y fotografías de venta de piso con terraza en Coll d´en Rabassa, Palma de Mallorca rellenando el siguiente formulario:

Amplio piso con encanto mallorquín junto al centro, zona Arxiduc

Piso en Arxiduc / Tucasa.com

En una de las zonas más prácticas y céntricas de Palma. Con un precio de 395.000 € y una superficie de 116 m², esta vivienda es perfecta para quienes desean estar cerca del corazón de la ciudad sin perder amplitud ni comodidad. El piso cuenta con 4 habitaciones —tres dobles y una sencilla—, un salón comedor muy luminoso gracias a sus grandes ventanales, una cocina independiente y un lavadero de gran tamaño ideal como lavandería o espacio de almacenaje. Se encuentra en buen estado, en una finca con carácter y pocos vecinos, con la ITE ya pasada, lo que aporta seguridad y confianza. Es un primer piso sin ascensor, pero su encanto arquitectónico y su ubicación estratégica lo convierten en una opción con enorme potencial para quienes buscan crear un hogar con personalidad.

Todos los datos del inmueble disponibles en el enlace de venta de piso en Arxiduc, Palma de Mallorca o completa el siguiente formulario sin compromiso:

Tanto si sueñas con vivir junto al mar como si prefieres la comodidad de estar a un paso del centro, estas dos viviendas representan lo mejor que Palma tiene para ofrecer. Amplias, luminosas y situadas en zonas muy demandadas, son oportunidades que no suelen permanecer mucho tiempo en el mercado. Si alguna de ellas ha despertado tu interés, este podría ser el momento perfecto para dar el siguiente paso hacia tu nuevo hogar.

Este artículo ha sido parcialmente creado con ayuda de Inteligencia Artificial y después editado y supervisado por la redacción