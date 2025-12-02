Teresa Bonnín, la mallorquina premiada por su trayectoria: "Ser farmacéutico es acompañar de verdad al paciente, no solo dispensar un medicamento"

¿Qué valor tiene para usted este reconocimiento?

Para mí, este premio representa lo que entiendo como excelencia: la ciencia aplicada al paciente. Creo que me lo han concedido por una trayectoria de casi 40 años dedicada a la farmacia comunitaria y a la atención personalizada. El jurado ha valorado mi trabajo en salud hormonal femenina, en formulación magistral, en la que fui pionera en Baleares, y en dermofarmacia. También que fui de las primeras en tener presencia en redes y en divulgar desde un blog de salud hormonal.

La mallorquina Teresa Bonnín, de la farmacia Bonnín, ha ganado el premio a la Excelencia Farmacéutica en España. / ACMFarma

¿Qué le diferencia como farmacéutica?

Los servicios profesionales. Ser farmacéutico significa acompañar al paciente de verdad, no solo dispensar un medicamento. Intento trabajar desde la empatía, acompañando al paciente en sus enfermedades, en su calidad de vida y en todo su proceso de salud. Esta es una farmacia de barrio y he estado por y para el paciente desde que la heredé. Ofrecemos muchos servicios, como nutrición, cribado, revisión de fármacos, asesoramientos en salud capilar o dermofarmacia, porque en realidad la clave es ayudar a que el paciente prevenga y no tenga que medicarse más de lo necesario.

¿Cómo ha cambiado el papel del farmacéutico?

La farmacia es un punto seguro donde los pacientes pueden venir a preguntar, informarse y calmar miedos. Eso marcó un antes y un después en la pandemia, por ejemplo. Nuestro reto ahora es dar un servicio profesional de valor, por ejemplo colaborando con otros sanitarios, participando en cribados, vacunación, adherencia y seguimiento. La farmacia debe estar integrada en el sistema y trabajar en equipo.

¿La profesión corre riesgo en un mundo con inteligencia artificial?

Cualquier profesión puede verse afectada, pero la inteligencia artificial siempre acaba diciendo lo mismo: "Consulta con un profesional”. Ahí estamos nosotros. La inteligencia artificial puede dar información general, pero nosotros la personalizamos. Los pacientes suelen usarla, pero después suelen venir a preguntar.

¿El abuso de medicamentos por parte de los pacientes es un problema?

Hay que diferenciar entre prescripción médica y indicación farmacéutica. Nosotros solo podemos indicar las presentaciones autorizadas y en las dosis adecuadas... y muchas veces recibimos malas reseñas por cumplir la ley. Me pasa con muchos medicamentos; si no hay receta, no puedo dispensarlo, porque su uso irresponsable tiene consecuencias. Por eso es tan importante que la comunicación sanitaria en redes la hagan profesionales, no 'influencers' sin formación.

¿Cada vez estamos más medicados?

La prescripción médica está muy regulada. Y cada vez más, los médicos evitan antibióticos innecesarios por el problema de las resistencias, sobre todo en pediatría. La farmacia tiene un papel clave en adherencia, intervención y revisión.

¿Qué cambios considera más urgentes para mejorar la atención desde la farmacia?

Poder actualizar tratamientos crónicos cuando un paciente llega con la medicación caducada, siempre siguiendo los protocolos. También exigimos poder cambiar formas farmacéuticas cuando no haya stock. Y avanzar hacia un modelo que permita a la farmacia participar más en adherencia, seguimiento, cribados y programas conjuntos con médicos y enfermería.