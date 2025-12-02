Los técnicos de ambulancias de Mallorca harán turnos de 12 horas a partir de 2026

La conselleria de Salud y los sindicatos que representan a los trabajadores del GSAIB han alcanzado un acuerdo unánime para implantar turnos de 12 horas en el transporte sanitario programado a partir del 1 de enero de 2026. El cambio afectará a las plantillas de Mallorca y Menorca, ya que en Ibiza y Formentera este modelo de jornada ya estaba implantado.

Hasta ahora, parte del personal trabajaba turnos de 7,5 horas, mientras que otro grupo ya realizaba jornadas de 12 horas, una diferencia que dificultaba la organización de los servicios y la planificación interna, ha explicado el Govern en una nota de prensa. El nuevo acuerdo, aseguran, permite unificar criterios y resolver los problemas derivados de esa doble modalidad.

La medida también atiende solicitudes vinculadas a resoluciones judiciales y a adaptaciones de jornada por motivos de cuidado de personas con discapacidad, para garantizar que se respeten los derechos laborales de toda la plantilla.

Según Salud, la implantación generalizada de los turnos de 12 horas era una reivindicación histórica del sector y permitirá equiparar los turnos del transporte urgente y programado. Con ello se pretende mejorar la conciliación familiar, facilitar la organización de rutas y asegurar una rotación más equitativa entre los trabajadores, ya que todos pasarán a tener el mismo tipo de jornada.

GSAIB recuerda que en 2024 destinó 4 millones de euros a aplicar el convenio colectivo, ratificado en febrero de 2023 por la empresa y los representantes sindicales. Además, durante 2025 se han abonado los pagos por exceso de jornada del personal de la CAIB, los incrementos del IPC correspondientes al transporte sanitario no urgente y otros complementos variables recogidos en los acuerdos sindicales.