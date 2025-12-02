Tarifa única para taxis en Mallorca: esto es lo que cuesta realmente ahora cada viaje

Ya a finales de junio el Govern balear aprobó la nueva tarifa única de taxi en Mallorca. A mediados de septiembre los conductores empezaron a reprogramar los taxímetros con los nuevos precios. Tras una fase de transición, prácticamente todos los taxistas aplican ya la nueva tarifa, aunque todavía no colaboran todos los municipios.

Las asociaciones de taxistas habían presionado al Gobierno. «Queremos hacer nuestro servicio más sencillo y transparente», explica a MZ un taxista que prefiere mantenerse en el anonimato. Se está trabajando para que en algún momento rija la misma tarifa en toda la isla. «Calculo que lo lograremos dentro de dos o tres años».

¿Quién participa ahora mismo?

La decisión de adherirse o no a la tarifa única corresponde a los ayuntamientos. Hasta ahora, 21 de los 53 municipios han optado por sumarse. Los primeros fueron Palma, Calvià, Esporles y Valldemossa. También Llucmajor, Deià, Puigpunyent y Bunyola se han incorporado. Con 1.570 licencias de taxi, en todos estos municipios circula el 77 % de los taxis de la isla.

En una segunda fase se añadieron 13 municipios del norte y del centro de la isla: Pollença, Alcúdia, Muro, Santa Margalida, Sa Pobla, Llubí, Inca, Binissalem, Alaró, Selva, Campanet, Petra y Escorca. El Gobierno balear cuenta con que en un futuro próximo se sumen Artà, Sant Llorenç y Son Servera. La cooperación tiene una duración inicial de un año, pero puede prorrogarse anualmente hasta un máximo de cuatro años.

Un taxi circulando en s'Arenal. / Rosa Ferriol

¿Cómo funciona la tarifa?

Hasta ahora había en Mallorca cuatro tarifas distintas por municipio: por un lado para los trayectos dentro del casco urbano (zona urbana) y, por otro, para los trayectos interurbanos (zona interurbana). Ambas se dividían a su vez en tarifa diurna y tarifa nocturna / fines de semana. Con la nueva regulación unificada desaparece la tarifa interurbana durante la temporada alta, del 1 de junio al 30 de septiembre.

Dentro de cada municipio rige la nueva tarifa durante todo el año. Antes, en las afueras de Palma, incluida la Playa de Palma, se aplicaba también de día la tarifa nocturna, más cara. Señales de tráfico indicaban el límite. «Ahora son obsoletas», señala el taxista. Es decir: en el Ballermann ahora sí hay diferentes tarifas de día y de noche. La tarifa diurna se indica ahora con el 1, la nocturna con el 2; hasta ahora en Palma, y solo allí, era al revés.

¿Cuánto cuesta ahora el taxi?

El precio mínimo del trayecto (bajada de bandera) ha bajado: de 3,15 a 2,50 euros durante el día (de 7 a 21 horas). Antes el primer kilómetro aproximadamente estaba incluido en ese importe; ahora el contador del taxímetro empieza a correr desde el inicio. El precio por kilómetro es de 1,20 euros. «Quien usa el taxi para un trayecto corto, algo cada vez más habitual, paga prácticamente lo mismo que antes», opina el taxista. «En una distancia más larga, por ejemplo de Palma a Magaluf, ahora cuesta un euro más». El precio más alto estaría justificado porque los coches y el combustible son cada vez más caros. «Además, las tarifas llevaban años congeladas». Por la noche, los fines de semana y festivos, el taxímetro arranca en 2,85 euros y el kilómetro cuesta 1,35 euros.

Fuera de temporada siguen aplicándose las antiguas tarifas interurbanas para los trayectos que van a otro municipio: durante el día 3,31 euros de precio mínimo y 1,16 euros por kilómetro; de noche 4,25 euros y 1,32 euros por kilómetro.

Taxis aeropuerto de Palma Son Sant Joan - Nueva parada de taxis - Obras aeropuerto / Bernardo Arzayus Pereanez / DMA

Nuevo precio mínimo desde el aeropuerto de Mallorca

Además, hay nuevos suplementos. Por primera vez se ha fijado un precio mínimo para los trayectos que salen del aeropuerto. Es de 16,95 euros, incluido el suplemento de aeropuerto, que al igual que en los trayectos al puerto se mantiene en 4,65 euros. También hay recargos para los trayectos a la montaña y por el servicio de taxi a demanda. Da igual que se solicite el taxi por llamada telefónica, por WhatsApp o por aplicación.

Para los taxis grandes –según disponibilidad– rige ahora un suplemento de 3 euros (cinco o seis pasajeros) o de 6 euros (siete u ocho pasajeros). El equipaje, los cochecitos de niño, las sillas de ruedas y los perros guía viajan gratis. «Con otras mascotas queda a criterio del taxista aceptarlas o no. Pero no se les puede aplicar ningún suplemento», indica el conductor.