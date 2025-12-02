El PSIB exige al Govern explicaciones sobre el caso de «enchufismo»

El PSIB pedirá explicaciones por el supuesto caso de «enchufismo» en el proceso de selección de un chófer de la presidenta del Govern, Marga Prohens, después de que un conductor funcionario de carrera se querellara el jefe de Gabinete de esta, Alejandro Jurado.

«Está claro que van a tener que dar más explicaciones de las que han dado, son insuficientes las palabras del portavoz el viernes pasado», manifestó ayer el portavoz de los socialistas en el Parlament, Iago Negueruela.

El diputado, en la rueda de prensa previa al pleno de ayer, se mostró «preocupado» por el contenido de la querella y adelantó que solicitará «todas las explicaciones» pertinentes a través de una serie de preguntas escritas y solicitudes de comparecencia para conocer más detalles sobre esta «situación de enchufismo».

«El Govern está bloqueado para los intereses generales de la comunidad autónoma pero activo en los intereses personales y del entorno de quien gobierna», recriminó Negueruela.

Según la querella presentada por el conductor contra la mano derecha de Marga Prohens, este ideó un plan «ilegal, injusto y arbitrario» para modificar a posteriori las bases de un proceso de selección de chófer para que resultara beneficiado un familiar suyo que se había presentado al puesto junto a otros 200 aspirantes.