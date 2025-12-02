El paro baja un 3,5 % interanual en noviembre en Baleares

El número de desempleados registrados en el Servicio Público de empleo Estatal (SEPE) ha descendido en 1.078 en noviembre, en Baleares, respecto al mismo mes del año pasado, lo que supone un descenso del 3,5 %; mientras la afiliación a la Seguridad Social ha aumentado un 2,8 % interanual, hasta 524.014 inscritos.

Baleares tenía 30.219 desempleados registrados a finales de noviembre, que son 2.534 más que en octubre, un 9,5 % más, según los datos publicados este martes por el Ministerio de Trabajo y Economía Social.

Hay 16.972 mujeres en paro y 13.247 hombres en Baleares. Además hay 4.522 desempleados menores de 25 años.

Del total de desempleados en Baleares, 23.173 son del sector servicios (2.564 más que en octubre), 3.204 de la construcción, 1.278 de la industria, 341 de la agricultura y 2.223 sin empleo anterior.

De los 30.219 desempleados, 7.504 son extranjeros, un 0,3 menos que hace un año (25 menos), pero un 24,8 % más que en octubre (con un aumento de 1.491 parados).

Del total de extranjeros en paro, 2.740 son de la UE (el 36,5 %) y 4.764 extracomunitarios (63,5 %).

Baleares ha registrado 23.835 contratos en noviembre, 599 menos que hace un año, lo que supone un descenso del 2,4 %, y 4.265 menos que en octubre, con un 15,2 % de descenso intermensual.

Se han firmado 15.446 contratos indefinidos en Baleares, que son 100 más que en noviembre del año pasado (un 0,6 % más) pero 2.109 menos que en octubre (-12 %); y 8.389 temporales, un 7,7 % menos que hace un año (-699) y un 20,4 % menos que en octubre (-2.156).

En octubre, ha habido 27.413 beneficiarios de prestaciones por desempleo en Baleares: 21.720 de prestación contributiva, 5.663 de subsidio, y 30 de renta activa de inserción.

El gasto en prestaciones ha ascendido a 40,75 millones en Baleares en octubre (con 32,5 millones en prestaciones contributivas y 8,1 millones en subsidios por desempleo), con una prestación media de 1.114,7 euros.

En cuanto a la afiliación a la Seguridad Social, ha caído un 15,3 % respecto a octubre, con 94.457 inscritos menos en Baleares -donde ha finalizado temporada alta turística-, según los datos del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

Del total de afiliados, 419.261 son del régimen general y 102.696 autónomos. Además hay 7.924 trabajadores inscritos en el régimen del hogar, 2.414 en el agrario y 2.056 del régimen del mar.