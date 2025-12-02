El mejor plan desde Mallorca este invierno: Las escapadas de esquí, más cerca que nunca
Baleària y Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya firman un acuerdo para conseguir estar esquiando el mismo día que sales de la isla con todo tipo de comodidades
G. T. P.
El invierno en Mallorca te mete en ese baúl mágico que se repite cada año: una sopa mallorquina caliente, un atardecer nítido, una caminata por una ruta por fin sin gente o una vuelta por el mercado navideño. Ese baúl está lleno de muchas cosas. Pero hay una que a muchos les gustaría meter y que, por lo que sea, no es posible en la isla: una buena ladera llena de nieve perfecta para deslizarte con tus esquís o tu tabla de snow. Esa es de las pocas cosas que no son posibles. ¿O quizá sí?
Imagina esto: Mañana decides ir a esquiar, sales de tu casa en Mallorca, te subes al fast ferry Margarita Salas de Baleària y cuando te quieres dar cuenta estás en Barcelona poniendo rumbo al Pirineo catalán. Es una opción que tienes, pero es que este invierno la tienes todavía más a tu alcance por las facilidades que se han activado gracias a la campaña que han puesto en marcha Baleària y Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC), con la que puedes contratar tu paquete combinado de ferry + forfait en pocos minutos.
El Pirineo catalán, más cerca que nunca
Rápido, cómodo, sostenible y al mejor precio: el viaje perfecto para quienes quieren sentir todo eso que te da la nieve y sin complicaciones. Porque tus escapadas de esquí desde Mallorca ya no son una odisea, es un plan fácil. Muy fácil.
Este invierno, Baleària lo pone aún más sencillo haciendo posible que esquíes el mismo día que sales de tu casa, gracias a uno de sus barcos de alta velocidad, que combinan Mallorca y Barcelona en apenas tres horas y media. Podrás llevarte todo lo que necesites en el ferry. Una ventaja que se suma a la oferta combinada con FGC y que dispara las ganas de empezar a preparar la maleta. Dentro de la campaña “Pirineo Catalán, más cerca que nunca”, la entidad ha establecido precios desde 18€ por pasajero para sus trayectos a Barcelona. Y desde 55€ si viajas con tu coche.
Una vez en Barcelona, toca elegir destino. Y ahí es donde entran las seis estaciones de esquí y montaña Pirineu365 de FGC, en las que cuentas con un 20% de descuento en tu forfait:
- Si quieres forfaits de tres o más días, el descuento te sirve para las siguientes estaciones: Boí Taüll, Espot, Port Ainé y La Molina.
- En el caso de que quieras un forfait de uno o dos días, tu opción es Vallter.
- Si quieres una escapada rápida y un forfait de un solo día: Vall de Núria.
Por qué es un plan perfecto para este invierno en Mallorca
Lo que hace especial esta campaña no es solo el ahorro: es la facilidad y la comodidad. Mientras que el plan de esquiar puede parecer algo lejano, estos transportes te plantan allí de manera rápida y confortable. Baleària te permite viajar con todo el equipaje que necesites, de manera rápida y confortable, permitiendo que empieces a desconectar desde antes de estar deslizándote.
Primero irás en el fast ferry Margarita Salas, una de las joyas de la flota de Baleària. Aquí el trayecto es parte del plan: estarás a bordo de uno de los buques más modernos y sostenibles del Mediterráneo, con esa vista azul que pronto chocará con la blanca. Cuenta con amplios espacios, la posibilidad de embarcar tu coche con todo lo necesario, es rápido y cuenta con la opción que prefieras para tu comodidad: desde butacas amplias reclinables hasta un salón Exclusive para disfrutar de la travesía con el mayor confort y exclusividad con tu familia o amigos. Es uno de los barcos más modernos de la compañía y de los más ecoeficientes. Navega con gas natural e incluso con biometano, energías que permiten una navegación más responsable y de menos huella medioambiental.
Una vez que el ferry atraque en Barcelona, tendrás un viaje al Pirineo catalán de entre una una 1h 30min y 3h 30min, según la estación de esquí o el destino que escojas. Tienes seis estaciones para elegir con cerca de 200km de pistas y recorridos para el esquí y el snowboard. Y más de 50 actividades alternativas para disfrutar de la nieve.
Una escapada para descubrir el Pirineo catalán
Más allá del esquí, descubrir el Pirineo catalán es parte del plan: su gastronomía, la cultura y todas esas cosas que se pueden hacer al margen de la pista. Estarás rodeado de un espacio natural espectacular. Y entre bajada y bajada en la estación de esquí Pirineu365 de FGC que elijas, lo podrás exprimir. Bien sea dando un paseo o sentado en una terraza.
Para contratar este producto de barco y forfait con descuento y hacer tu escapada a las estaciones de esquí catalanas, puedes hacerlo a través de la web de Baleària. Allí, una vez hagas una reserva del trayecto Mallorca - Barcelona, recibirás un código de descuento que podrás canjear en la web pirineu365.cat a la hora de comprar tu forfait. La promoción está activa desde hoy, dos de diciembre, hasta el final de temporada de nieve.
