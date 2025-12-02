El mejor plan desde Mallorca este invierno: Las escapadas de esquí, más cerca que nunca

El invierno en Mallorca te mete en ese baúl mágico que se repite cada año: una sopa mallorquina caliente, un atardecer nítido, una caminata por una ruta por fin sin gente o una vuelta por el mercado navideño. Ese baúl está lleno de muchas cosas. Pero hay una que a muchos les gustaría meter y que, por lo que sea, no es posible en la isla: una buena ladera llena de nieve perfecta para deslizarte con tus esquís o tu tabla de snow. Esa es de las pocas cosas que no son posibles. ¿O quizá sí?

Imagina esto: Mañana decides ir a esquiar, sales de tu casa en Mallorca, te subes al fast ferry Margarita Salas de Baleària y cuando te quieres dar cuenta estás en Barcelona poniendo rumbo al Pirineo catalán. Es una opción que tienes, pero es que este invierno la tienes todavía más a tu alcance por las facilidades que se han activado gracias a la campaña que han puesto en marcha Baleària y Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC), con la que puedes contratar tu paquete combinado de ferry + forfait en pocos minutos.

El Pirineo catalán, más cerca que nunca

Rápido, cómodo, sostenible y al mejor precio: el viaje perfecto para quienes quieren sentir todo eso que te da la nieve y sin complicaciones. Porque tus escapadas de esquí desde Mallorca ya no son una odisea, es un plan fácil. Muy fácil.

Cómo viajar a las estaciones de esquí Pirineu365 de FGC desde Mallorca. / Diario de Mallorca

Este invierno, Baleària lo pone aún más sencillo haciendo posible que esquíes el mismo día que sales de tu casa, gracias a uno de sus barcos de alta velocidad, que combinan Mallorca y Barcelona en apenas tres horas y media. Podrás llevarte todo lo que necesites en el ferry. Una ventaja que se suma a la oferta combinada con FGC y que dispara las ganas de empezar a preparar la maleta. Dentro de la campaña “Pirineo Catalán, más cerca que nunca”, la entidad ha establecido precios desde 18€ por pasajero para sus trayectos a Barcelona. Y desde 55€ si viajas con tu coche.

Una vez en Barcelona, toca elegir destino. Y ahí es donde entran las seis estaciones de esquí y montaña Pirineu365 de FGC, en las que cuentas con un 20% de descuento en tu forfait:

Si quieres forfaits de tres o más días, el descuento te sirve para las siguientes estaciones: Boí Taüll, Espot, Port Ainé y La Molina .

. En el caso de que quieras un forfait de uno o dos días, tu opción es Vallter .

. Si quieres una escapada rápida y un forfait de un solo día: Vall de Núria.

Por qué es un plan perfecto para este invierno en Mallorca

Lo que hace especial esta campaña no es solo el ahorro: es la facilidad y la comodidad. Mientras que el plan de esquiar puede parecer algo lejano, estos transportes te plantan allí de manera rápida y confortable. Baleària te permite viajar con todo el equipaje que necesites, de manera rápida y confortable, permitiendo que empieces a desconectar desde antes de estar deslizándote.

Viajarás en el fast ferry Margarita Salas, uno de los buques más modernos y sostenibles del Mediterráneo. / Diario de Mallorca

Primero irás en el fast ferry Margarita Salas, una de las joyas de la flota de Baleària. Aquí el trayecto es parte del plan: estarás a bordo de uno de los buques más modernos y sostenibles del Mediterráneo, con esa vista azul que pronto chocará con la blanca. Cuenta con amplios espacios, la posibilidad de embarcar tu coche con todo lo necesario, es rápido y cuenta con la opción que prefieras para tu comodidad: desde butacas amplias reclinables hasta un salón Exclusive para disfrutar de la travesía con el mayor confort y exclusividad con tu familia o amigos. Es uno de los barcos más modernos de la compañía y de los más ecoeficientes. Navega con gas natural e incluso con biometano, energías que permiten una navegación más responsable y de menos huella medioambiental.

Una vez que el ferry atraque en Barcelona, tendrás un viaje al Pirineo catalán de entre una una 1h 30min y 3h 30min, según la estación de esquí o el destino que escojas. Tienes seis estaciones para elegir con cerca de 200km de pistas y recorridos para el esquí y el snowboard. Y más de 50 actividades alternativas para disfrutar de la nieve.

Una escapada para descubrir el Pirineo catalán

Más allá del esquí, descubrir el Pirineo catalán es parte del plan: su gastronomía, la cultura y todas esas cosas que se pueden hacer al margen de la pista. Estarás rodeado de un espacio natural espectacular. Y entre bajada y bajada en la estación de esquí Pirineu365 de FGC que elijas, lo podrás exprimir. Bien sea dando un paseo o sentado en una terraza.

Para contratar este producto de barco y forfait con descuento y hacer tu escapada a las estaciones de esquí catalanas, puedes hacerlo a través de la web de Baleària. Allí, una vez hagas una reserva del trayecto Mallorca - Barcelona, recibirás un código de descuento que podrás canjear en la web pirineu365.cat a la hora de comprar tu forfait. La promoción está activa desde hoy, dos de diciembre, hasta el final de temporada de nieve.