Mallorca rinde un homenaje a Fra Juníper Serra en California

El Consell de Mallorca rindió ayer homenaje a Fra Juníper Serra en California con motivo del décimo aniversario de su canonización. El presidente Llorenç Galmés, acompañado por una delegación mallorquina, visitó la tumba del santo en la basílica de la Misión de San Carlos Borromeo, una de las misiones fundadas por Serra.

La delegación mallorquina con el padre Murphy. | CONSELL DE MALLORCA

Galmés explicó que el objetivo del viaje institucional es conmemorar el aniversario de la canonización y recuperar y reformular el legado del fraile, presentándolo como una figura clave tanto en la historia de Mallorca como en la de Estados Unidos. El presidente subrayó la importancia de «comprender y valorar su legado en su conjunto, enmarcado en su contexto histórico, destacando su labor poliédrica».

La delegación mallorquina desplazada a California está integrada por representantes del Consell de Mallorca, como la vicepresidenta y consellera de Cultura y Patrimonio, Antònia Roca, y el director insular de Cultura, Guillem Ginard, además de miembros de otras instituciones: el teniente de alcalde del Ayuntamiento de Palma, Llorenç Bauzá; el alcalde de Petra, Salvador Femenias, y la presidenta de la Fundación Casa Serra, Catalina Font.

La delegación se desplazó hasta Carmel-by-the-Sea, donde se encuentra la Misión de San Carlos Borromeo. Allí fue recibida por el alcalde, Dale Byrne, quien también participó en el acto. Los asistentes visitaron el museo de la misión guiados por el padre Murphy y participaron en una misa conmemorativa. El homenaje concluyó con una ofrenda floral en la tumba de Fra Juníper Serra, acompañada por la interpretación de una canción de Jaime Anglada inspirada en una carta que el santo envió a sus padres antes de partir a California. Galmés recordó que «se trata de una de las figuras más relevantes de nuestra historia, el mallorquín más universal. Juníper Serra, pese a la controversia que le rodea, sigue siendo un símbolo de nuestra identidad y un punto de conexión entre Mallorca y California».

El viaje institucional será parte del documental Junípero Serra, made in Spain, producido por la compañía madrileña MATAS Films. La institución insular participa como coproductora de este proyecto que pretende narrar la vida y legado del santo desde distintas perspectivas.