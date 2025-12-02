La lista de espera quirúrgica acumula 16.000 personas

Los hospitales públicos de Balears acumulan 16.031 pacientes en lista de espera para someterse a una intervención quirúrgica, unos 3.000 más que a estas alturas del año pasado. Así se desprende los datos publicados por la conselleria de Salud sobre las listas de espera en el sistema sanitario autonómico actualizadas, que abarcan hasta el cierre del pasado mes de noviembre.

Si el 30 de noviembre de 2024 los centros hospitalarios del archipiélago sumaban 13.037 casos en lista de espera, el mismo día de un año después eran 16.031. También se ha incrementado el tiempo medio de demora, que ha pasado de 96,41 días a 105,59. Hasta el cierre de noviembre de 2025, 1.193 de los pacientes pendientes de una operación llevaban entre 150 y 180 días de espera, mientras que 2.917 superaban los 180. Estas cifras también suponen un incremento respecto al mismo periodo del año pasado, cuando eran 873 y 1.878 pacientes, respectivamente. Las especialidades que acumulan más casos en lista de espera son cirugía general y digestivo (4.300), traumatología y cirugía ortopédica (3.647), oftalmología (2.673), otorrinolaringología (1.650) y urología (1.340).

Aquellas que suman más días de demora son cirugía general y digestivo (134,07), traumatología y cirugía ortopédica (118,20), otorrinolaringología (113,53) y angiología y cirugía vascular (101,96). Las que tienen más casos que superan los 180 días de demora son cirugía general y digestivo (1.150), traumatología y cirugía ortopédica (827), otorrinolaringología (329), oftalmología (277) y urología (149).

La lista de espera en las consultas externas, a 30 de noviembre de 2025, acumulaba 87.700 casos una demora media de 63,89 días. El mismo día de 2024 habían 80.050 casos pendientes cuyo tiempo de espera promedio eran 81,08 días. Al cierre del pasado noviembre, 13.680 pacientes esperaban entre 61 y 90 días para una consulta externa, 10.268 lo hacían entre 91 y 150 días, 3.199 entre 151 y 180 días, 5.583 entre 181 y 365 y 226 más de un año.

Las especialidades con más casos en lista de espera eran traumatología y cirugía ortopédica (17.269), obstetricia y ginecología (8.108), dermatología (7.742), oftalmología (7.533), otorrinolaringología (6.981), neurología (5.619) y rehabilitación (5.522). Aquellas que suman más días de demora media son reumatología (115,05), neurología (95,93), traumatología y cirugía ortopédica infantil (91,01), traumatología y cirugía ortopédica (90,68), urología (76,24) y cirugía oral y maxilofacial (70,9).