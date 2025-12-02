OFERTA SÚPER BLACK FRIDAY
Instituciones
José Antonio Carbonell ingresa en la Academia de Jurisprudencia
El notario analizó en su ponencia la reforma sobre la figura legal de la persona discapacitada
El notario José Antonio Carbonell fue nombrado anoche nuevo miembro de la Academia de Jurisprudencia de Balears. El académico presentó un discurso en el que analizó la «reforma en el tratamiento de las personas con discapacidad y el análisis desde la perspectiva del notario». En su presentación hizo hincapié en la empatía con la que se debe actuar ante una declaración de discapacidad de una persona. Analizó en profundidad los cambios legales que ha supuesto el tratamiento de la discapacidad y abogó por un cambio en la mentalidad social para definir la situación que sufren estas personas. Fue el también académico Miquel Coca el encargado de responder a esta ponencia, en la que criticó algunos aspectos de dicha reforma.
