Interceptan a 45 migrantes en dos pateras en Mallorca y al sureste de Ibiza

En lo que va de año, han llegado 367 pateras a Baleares con un total de 6.849 migrantes a bordo

Una de las pateras llegadas a Baleares este año.

Una de las pateras llegadas a Baleares este año. / Policía Nacional

Palma

Los servicios de rescate y las fuerzas de seguridad interceptaron a 45 migrantes en Baleares este lunes, 19 de ellos rescatados en una patera a 85 millas al sureste de Ibiza y otros 26 llegados en otra embarcación a la costa sur de Mallorca.

La primera patera fue localizada a las 19.02 horas con la intervención de Frontex, en coordinación con el Centro de Coordinación para la Vigilancia Marítima de Costas y Fronteras (Cecorvigmar) de la Guardia Civil y con Salvamento Marítimo, ha detallado este martes la Delegación del Gobierno en Baleares.

En la embarcación hallada a 85 millas al sureste de Ibiza iban 19 personas de origen magrebí. En su rescate intervinieron Salvamento Marítimo y agentes de la Guardia Civil de Sant Josep.

A las 20:26 horas, fueron interceptadas 26 personas de origen magrebí llegadas en patera a Cala Santanyí, al sur de Mallorca, en un incidente en el que intervinieron agentes de la Guardia Civil de Santanyí, de la Unidad de Seguridad Ciudadana de la Comandancia (Usecic) y de la Policía Local.

No se detectaba ninguna patera en Baleares desde que el pasado 20 de noviembre fueran rescatados 5 migrantes magrebíes a 40 millas al sur de la isla de Cabrera y otros 18 fueran dados por desaparecidos tras haber saltado al mar.

6.489 migrantes

En lo que va de año, han llegado 367 pateras a Baleares con un total de 6.849 migrantes a bordo, según el recuento hecho a partir de los datos del Ministerio del Interior y la Delegación del Gobierno.

Durante 2024 arribaron al archipiélago por vía marítima 5.882 inmigrantes, de acuerdo con el Informe Anual de Seguridad Nacional del Ministerio del Interior.

