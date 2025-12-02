Una iniciativa en cuarenta centros educativos de Baleares busca cambiar el método de aprendizaje de las matemáticas

La necesidad de mejorar los resultados reflejados en los últimos informes PISA ha impulsado una iniciativa inédita en Baleares. Cuarenta docentes de cuarenta centros de Mallorca, Menorca e Ibiza participan este curso en el Programa de Cooperación Territorial de Refuerzo de la Competencia Matemática, financiado por el Ministerio de Educación, Deportes y Formación Profesional y cofinanciado por el Fondo Social Europeo Plus.

La directora general de Primera Infancia, Atención a la Diversidad y Mejora Educativa, Neus Riera, y el director general de Universidades, Investigación y Enseñanzas Artísticas Superiores, Sebastià Massanet, han visitado hoy al grupo de profesorado que lidera este proyecto, cuyo objetivo es mejorar el nivel de competencia matemática del alumnado de Primaria, ESO y FP básica, según ha explicado el Govern en una nota de prensa.

Más recursos y un cambio metodológico profundo

El programa combina medidas estructurales y formativas orientadas a transformar el aprendizaje matemático: dotación de recursos adicionales para diseñar y aplicar planes de mejora en los centros participantes, atención más personalizada mediante grupos reducidos, docencia compartida y desdoblamientos y formación en cascada sobre metodologías competenciales, coordinada por equipos ampliados de asesoramiento pedagógico.

Cada centro contará con una persona coordinadora y con un refuerzo de especialistas encargados de organizar, implementar y acompañar la formación en nuevas estrategias de aprendizaje competencial.

El proyecto se desarrolla en colaboración con la Universitat de les Illes Balears (UIB), que ha diseñado una microcredencial reconocida internacionalmente para los docentes participantes. Esta acreditación busca consolidar una red profesional sólida y actualizada en didáctica de las matemáticas.

Con esta iniciativa, la Conselleria reafirma su apuesta por dar más herramientas, más oportunidades y más confianzaal alumnado frente a los retos matemáticos actuales y futuros. La intención es que este modelo de cooperación entre centros, universidad y expertos se consolide para lograr una mejora sostenida y real del aprendizaje matemático en Baleares.