No hay Presupuestos ni principios

El fracaso de los presupuestos en la autonomía balear escenifica la absoluta falta de autonomía de Vox, sojuzgado a Madrid por voluntad propia. También demuestra la ausencia de autonomía del Govern del PP, sometido a la ultraderecha por falta de voluntad propia.

Da la sensación de que Prohens prefiere liberarse del engorro de trabajarse unos presupuestos, aunque se debilite su crítica de ordenanza a Sánchez por gobernar sin hacer las cuentas. En una situación de partida más peliaguda para el PP, la extremeña María Guardiola convocó automáticamente al quedarse sin soporte presupuestario, y Jorge Azcón se ha comprometido a adelantar las autonómicas en Aragón si vuelve a fallarle la contabilidad. La presidenta balear se limitó a una bravuconada en la barra de bar del Parlament, el «tremolarien» que solo la asustó a ella misma. De hecho, tuvo que desmentirse al día siguiente y al pie de la letra.

Vox Madrid intenta enmendar con su combatividad en Balears o Extremadura el error de haber apoyado en Valencia a un PP cadavérico, en tantos sentidos. Santiago Abascal se parece cada vez más a Albert Rivera, otra víctima del vértigo que le cedía el oxígeno a los populares siempre que se veían asfixiados.

En una maniobra demasiado burda por evidente, Prohens intenta disimular su fracaso presupuestario alentando a las huestes ultras contra la esquelética Obra Cultural. El PP de Feijóo necesitará para gobernar a Junts, si se deja y según ha demostrado el líder de la oposición al sondear a los independentistas ahora mismo para una moción de censura. En tal caso, el Govern restituirá de inmediato las ayudas directas, indirectas y circunstanciales a la OCB. La política es una cuestión de principios, y sobre todo de cómo traicionarlos.