El Govern apoya la eliminación de las ayudas directas a la Obra Cultural Balear y Joves per la Llengua

El Govern apoya la decisión tomada por el Consell de Mallorca de eliminar las ayudas directas a la Obra Cultural Balear (OCB) y Joves per la Llengua en los presupuestos del 2026. Así lo ha expresado el conseller de Turismo, Cultura y Deportes, Jaume Bauzà, quien se muestra partidario de que este tipo de subvenciones nominativas para entidades que defienden el catalán sean a partir de ahora de libre concurrencia.

"Me parece bien que las ayudas se den a libre concurrencia y mediante convocatoria pública. ¿Cómo no me va a parecer bien si en la conselleria que tengo el honor de presidir hacemos lo mismo? Las ayudas se darán a los que se presenten en las convocatorias públicas y abiertas, como siempre. No hay ningún retroceso en materia de lengua", expresa Bauzà en respuesta a la pregunta lanzada por la diputada del PSIB-PSOE, Amanda Fernández, esta mañana en el pleno del Parlament.

Asimismo, el conseller determina que "quien le hace un flaco favor a la lengua son aquellos que buscan continuamente el enfrentamiento y que la utilizan como arma política para sacar un supuesto rédito de un conflicto lingüístico que ni existe ni existirá".

"Lo mismo que hace el Govern"

Un argumento que también ha compartido la presidenta del Govern, Marga Prohens. "Lo único que ha hecho el Consell es que ayudas que eran nominativas ahora serán de libre concurrencia, exactamente igual que hace el Govern ahora y cuando gobernaba la izquierda. Frente al ruido, este Govern defiende nuestra realidad bilingüe y las líneas rojas de mi partido que son grandes consensos en torno a la lengua", señala la líder popular.

Críticas del PSOE

Por su parte, la diputada del PSIB-PSOE, Amanda Fernández, se muestra muy crítica con esta decisión, acusando al Govern de ceder a las exigencias de Vox.

"El primer año Llorenç Galmés ya disminuyó esta ayuda, pero Vox ha dicho basta y ahora es cero euros, no había pasado nunca. ¿Cuál es la política lingüística del PP? Por una parte, eliminan ayudas a entidades que fomentan y trabajan para el uso de la lengua propia y por otra destinan 3,7 millones por la puerta de atrás al plan de segregación lingüística. Su política lingüística es la de eliminar a los que fomentan la lengua y fomentar a los que la desprotegen", detalla Fernández.

El Consell da el primer paso

El Consell de Mallorca ya ha dado el primer paso para eliminar las ayudas directas al catalán, una de las exigencias de Vox para aprobar los presupuestos de 2026. La institución insular aprobó la semana pasada de manera inicial las cuentas insulares que suprimen por primera vez las subvenciones a la Obra Cultural Balear (OCB) y a Joves de Mallorca per la Llengua. Los de Abascal hicieron campaña asegurando que las eliminarían cuando gobernaran y en sus terceros presupuestos con los populares lo han logrado.