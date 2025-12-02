Fallece el biólogo Xisco Avellà, "semilla" del GOB y referente del ecologismo en Baleares

El biólogo Xisco Avellà (1957) ha fallecido este lunes dejando un poco huérfano al GOB por ser uno de sus fundadores y una gran huella en el ecologismo en Baleares. Al que fuera jefe de departamento de Biología-Geología en el Instituto de Educación Secundaria Guillem Sagrera de Palma le agradecen sus compañeros del GOB "todo lo que hizo por el GOB, por el ecologismo, por la defensa del medio ambiente y la naturaleza".

Desde la organización ecologista presentan su pésame a la familia y recuerdan que ha dedicado "de forma muy intensa una parte de su vida al GOB", además de que fue "semilla" de la organización en diciembre de 1973, contando con el carné número 11. Formó parte de su junta directiva y fue su presidente entre 1989 y 1996.

Otro de los fundadores del GOB, Miquel Rayó, recordaba en un reportaje en este diario cómo nació la oenegé ecologista gracias a un grupo de jóvenes que iban de excursión y eran seguidores de los programas de Félix Rodríguez de la Fuente. Rayó escribió una carta a un periódico advirtiendo de que la naturaleza peligraba y animando a los interesados en salir de excursión a contactarle. En seguida le llamaron interesados Jesús Jurado y Tonyo Alcover y otros jóvenes como Xavier Pastor y el propio Xisco Avellà, entre otros.

Cabrera y ses Covetes

"Fue un voluntario fundamental, haciendo posible entre otras cosas la existencia de la biblioteca del GOB o la publicación de la revista El Ecologista", repasan desde el GOB con motivo de su fallecimiento. También estuvo tras la campaña en defensa de Cabrera que culminó con la declaración del parque nacional a finales de los años ochenta del siglo pasado. O en otras históricas en defensa del territorio como las de Mondragó, ses Covetes, No más urbanizaciones, No más puertos deportivos, contra la autopista de Inca, la defensa de la Ley de espacios naturales y defendió en el Parlament la iniciativa legislativa popular contra la incineración de los residuos.

Xisco Avellà en una foto difundida por el GOB con motivo de su muerte. / Toni Muñoz

Avellà, catedrático de Biología, fue también el fundador, en 1986, del Fondo para la Foca del Mediterráneo (FFM), ONG dedicada a la protección del vell marí. Era uno de los máximos conocedores de la presencia de la foca monje en Baleares. En la década de los 70 realizó un trabajo de investigación sobre los ejemplares cazados en la isla desde el año 1920 en el que reflejó la evolución de la población mallorquina de vells marins a lo largo del pasado siglo.

"La ornitología en el GOB es hoy lo que es en buena parte gracias a su contribución. El curso de ornitología que organizó en Sant Francesc significó un antes y uno después para la ornitología", subrayan desde la oenegé, pues muchos de los que participaron siguieron vinculados en la entidad.

Sus amigos y compañeros no dejan de resaltar su papel de motivador también desde las aulas en su desempeño como profesor de instituto que acercó a la naturaleza y la defensa del territorio a las nuevas generaciones. La partida de este gran referente del ecologismo deja un poso de tristeza. Es "una gran pérdida para la memoria histórica del ecologismo", y a la vez "un día para celebrar" que en el GOB "hemos podido contar y compartir luchas con personas como él".