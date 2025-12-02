Unas 250 personas se concentran en es Pil·larí en apoyo a la mujer apuñalada por su exmarido en Costitx: "Te esperamos en el colegio con los brazos abiertos"

La barriada de es Pil·lari (Palma) se ha volcado esta tarde para mostrar su solidaridad con la mujer que el pasado domingo fue atacada con un cuchillo por su expareja sentimental, al que había denunciado varias veces, y que permanece ingresada en estado grave en el hospital. Los vecinos respondieron a la llamada del colegio Sant Francesc d’Assís, donde la víctima lleva varios años trabajando como profesora de educación infantil.

A esta concentración, además de las autoridades políticas, asistieron la mayoría de los padres que llevan a sus hijos a este centro de educación infantil y conocen de sobra a la profesora que fue víctima de este intento de asesinato, que ocurrió el domingo en Costitx, donde la mujer había acudido a una fiesta organizada por un amigo. Cuando se marchaba, el individuo, un español de origen colombiano, que ya había intentado hace años matar a otra pareja sentimental, la atacó con el cuchillo. La atacó cuando ella estaba dentro del coche y, gracias a que accionó el claxón del coche y alertó a sus amigos, pudo sobrevivir al brutal ataque. La joven profesora recibió alrededor de unas 30 puñaladas, la mayoría de ellas cortes de defensa y si bien su estado inicial era grave, los médicos no temen por su vida.

La concentración de esta tarde la había organizado el propio colegio, que estos últimos días no han sido fácil para las trabajadoras, todas ellas consternadas por la agresión sufrida por su compañera.

Fue la directora pedagógica del centro, Catiana Arrom, la encargada de leer el manifiesto en solidaridad con su compañeras. La profesora quiso dar las gracias a los padres y a los vecinos de es Pil·lari por acudir a este acto y dedicar su tiempo a denunciar la lacra que supone la violencia de género. “Queremos expresar nuestra repulsa ante la brutal agresión. Nuestra compañera está viva, aunque en estado reservado y desde aquí le enviamos toda nuestra fuerza”. La directora quiso lanzarle un mensaje a su compañera que continúa en el hospital, bajo una fuerte sedación. “Queremos que sepas que no estás sola, tus compañeras te acompañaremos en tu recuperación. Aquí te esperamos con los brazos abiertos porque siempre nos habías dicho que era en el colegio donde te sentías más seguro”. Catiana Arrom le costó terminar la lectura al emocionarse al recordar el ataque tan brutal que sufrió su compañera.

En nombre del Govern, a este homenaje ha asistido la vicepresidenta Antònia Estarellas, que se ha sumado al dolor y la indignación que se notaba durante la concentración. “No me puedo imaginar la carga emocionar que repreenta vivir con miedo porque la libertad es un derecho inviolable”. La vicepresidenta se refería a que la joven profesora llevaba varias semanas atemorizada después de denunciar a su expareja. Estas sospechas no eran una fantasía, como demuestra el ataque que sufrió el domingo que a punto estuvo de morir apuñalada. “Es una labor de todos para que no vuelva a ocurrir porque las mujeres nos debemos sentir seguras y respetadas. Espero que sea la última víctima”, concluyó Estarellas.

Fueron muchos los vecinos de es Pil·lari que no pudieron contener las lágrimas por el emotivo acto de homenaje a esta última víctima de violencia de género. Los padres conocían muy bien a la profesora atacada, ya que lleva muchos años trabajando en el colegio. “Es una persona muy buena, volcada con los niños. No me puedo imaginar el sufrimiento que debe estar pasando la pobre”, señalaba uno de los vecinos.

Por otra parte, el Consell de Mallorca organizó ayer una concentración de protesta contra el ataque machista ocurrido el domingo en Costitx. Acudieron los representantes políticos de los diferentes partidos con representación en el Consell.