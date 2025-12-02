La ESADIB destituye temporalmente al jefe de estudios por "prácticas reprobables" con alumnas

La Escola Superior d’Art Dramàtic de les Illes Balears ha decidido suspender temporalmente de sus funciones y sueldo al jefe de estudios del centro, debido a la circulación de testimonios anónimos que lo acusan de "prácticas reprobables", según ha explicado el centro en una carta dirigida a la "comunidad educativa y a los exalumnos de la escuela".

Ante las acusaciones anónimas que se han hecho públicas estos días, la dirección del centro educativo ha decidido tomar "acciones contundentes y cuidadosas", poniendo en marcha un plan de actuación que incluye el "cese temporal de las funciones" así como "del complemento salarial correspondiente al jefe de estudios".

Testimonio en redes sociales

El pasado 30 de noviembre la cuenta de Instagram @testimoniosartesescenicas compartió un testimonio anónimo que denunciaba "un profesor que lleva abusando de su poder y sus alumnas desde hace unos diez años" en la ESADIB. En la declaración también puede leerse que "continúa ejerciendo acoso a múltiples alumnas y jóvenes a modo stalker, incluyéndolas en sus mejores amigos y dejándoles mensajes secretos privados".

Asimismo, en la carta de la ESADIB aseguran poner en valor "la naturaleza del testimonio y el canal utilizado como medio válido de denuncia".

La dirección recuerda que este proceso “no implica ningún juicio ni conclusión sobre los hechos” y que cualquier resolución oficial será comunicada por los canales institucionales del centro. También reconoce que el contexto actual “supone una nueva herida” y una oportunidad para revisar “dinámicas abusivas de poder”.

En el comunicado, el centro advierte que estas medidas son "insuficientes" para las personas que han sufrido esas prácticas y que la continuidad del denunciado en su cargo "podría despertar malestar".

La dirección, encabezada por Kelly Lilian Martínez Mariño, Maria Antònia Salas Brunet y Gabriel Morro Bover, destaca que la medida de suspensión responde a “la necesidad de tomar medidas cautelares para esclarecer los hechos y generar vías de comunicación con el equipo directivo sin interferencias”. El cese es efectivo desde el 1 de diciembre y, desde entonces, las funciones del jefe de estudios son asumidas por el resto de la junta directiva.

El comunicado subraya que el actual equipo directivo asumió el cargo con el compromiso de “velar especialmente por un espacio libre de situaciones de abuso de poder y una práctica académica cuidadosa con las personas que forman parte de la ESADIB”.

Lee aquí la carta íntegra de la Esadib sobre la destitución temporal del jefe de estudios:

Antecedentes de denuncias en el ESADIB

No es la primera vez que alumnos de la Escola Superior d’Art Dramàtic de les Illes Balears denuncian a directivos del centro. En 2021, la Conselleria de Educación y Formación Profesional abrió un expediente disciplinario a dos profesores del centro, después de las quejas presentadas por el abuso a tres alumnas del centro.

En julio de 2026, las denuncias por acoso sexual fueron archivadas por la Fiscalía debido a que no se hallaron indicios de delito en su investigación. El exdirector de la ESADIB, Pere Fullana, y el exsecretario académico, Martí B. Fons, quedaron de esta forma libres la acusación de haber abusado de tres estudiantes del centro público.

Posteriormente, el pasado agosto, la Justicia declaró la improcedencia del despido del profesor de teatro Martí Fons, sobre el que se acordó esta medida disciplinaria como consecuencia de una denuncia por acoso sexual a varias alumnas. Los jueces ordenaron la readmisión del profesor y reconocieron su derecho a una indemnización de 64.000 euros.