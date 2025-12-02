Baleares alcanza los 1.249.844 habitantes con un incremento del 1,5 %

Baleares ha alcanzado una población de 1.249.844 habitantes a 1 de enero de 2025, cifra que supone un incremento del 1,46 % en un año, el segundo mayor entre las comunidades autónomas, solo por detrás de la Comunidad Valenciana.

En Baleares hay 622.673 hombres y 613.910 mujeres, según el 'Censo Anual de Población' con los primeros resultados de 2025, publicado este martes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Ibiza es el noveno municipio de España donde más ha aumentado la población en el último año, con un incremento del 2,6 %, hasta los 54.628 residentes.

Por islas, Mallorca ha alcanzado los 971.068 habitantes, un 1,4 % más; Ibiza los 164.265, un 1,7 % más; Menorca tiene 102.821 habitantes, que suponen un incremento del 1,7 %; y Formentera 11.690, un 1,8 % más.

De los 67 municipios de Baleares, solo Palma supera los 100.000 habitantes. Ha alcanzado los 443.196 residentes, un 1,1 % más que el año pasado.

Por encima de 50.000 habitantes solo hay otros dos municipios: Ibiza (con esos 54.628) y Calvià con 54.082 y un aumento del 0,4 % en el último año.

Los siguientes municipios con mayor población son Manacor con 49.275, Santa Eulària des Riu con 42.496, Llucmajor con 40.450, Marratxí con 40.434, Inca con 36.076, Ciutadella de Menorca con 32.719, Mahón con 30.986, y Sant Josep de sa Talaia con 30.703.

De los 67 municipios de Baleares, solo hay 6 donde la población ha disminuido: Banyalbufar ha perdido 2 residentes y tiene 578 (-0,3 %), Escorca ha disminuido en 6, con 199 (-2,9 %), Estellencs 5 y ahora tiene 374 (-1,4 %), la población de Mancor de la Vall ha disminuido en 13 residentes, hasta 1.691 (-0,8 %), Porreres en 20, hasta 5.871 (-0,3 %) y Sant Llorenç des Cardassar en 20, con 9.479 habitantes (-0,2 %).

Un 28,6 % de extranjeros

Del total de la población residente en Baleares, 891.424 han nacido en España (el 71,3 %) y 358.320 en el extranjero (el 28,6 %).

Los países de procedencia de las nacionalidades con más residentes en Baleares son Colombia, con 41.900; Argentina, con 38.485, y Marruecos, con 34.243.

A continuación se sitúan Alemania, con 21.723, Reino Unido con 18.374 y Ecuador con 18.012.