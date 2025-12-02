Un año de formación por la vida: el Teléfono de la Esperanza de Baleares agradece el compromiso de los 32 voluntarios que atienden el 971 46 11 12
La entidad celebra el Día del Voluntariado, que tendrá lugar el próximo día 5 de diciembre, poniendo en valor la dedicación de quienes pasan su tiempo preparándose y trabajando en esta línea y en el 'Chat de la Esperanza: conéctate.social', que ya ha recibido más de 6.000 peticiones de ayuda
Con motivo del Día Internacional del Voluntariado, el Teléfono de la Esperanza de Baleares celebra un éxito que es, ante todo, un triunfo de la empatía y la dedicación: el fortalecimiento de su red de apoyo emocional, que actualmente cuenta con 32 voluntarios.
Desde la entidad se ha señalado, en nota de prensa, que a pesar de la dificultad que supone pedir un compromiso de formación de un año, la organización ha logrado captar y preparar a nuevos 'escuchadores' para atender las llamadas al 971 46 11 12 y las peticiones crecientes del nuevo 'Chat de la Esperanza: conéctate.social'. Este logro es fundamental para la entidad, que reconoce lo arduo que resulta encontrar voluntarios dispuestos a dedicar un tiempo significativo a la formación personal requerida.
Detrás de cada voz calmada y acogedora al otro lado de la línea hay una historia de preparación rigurosa. Según detalla la entidad en su escrito, cerca de 200 personas han asistido a las sesiones informativas en los últimos tres años, pero el filtro es exigente y necesario. De esa cifra, "50 se animaron a iniciar el duro y esencial año de formación". Y es que, como se subraya, el voluntario tiene que" estar bien preparado, contar con aptitudes y estar bien formado", pues atender las peticiones de ayuda requiere no solo de un año de formación personal, sino aprender a "escuchar de forma empática, acoger y sentir compasión con el llamante", que pasa por un momento de crisis emocional y mental.
Algunos piensan que coger el teléfono y atender las llamadas es una tarea fácil y sencilla, lo cual solo es cierto si somos capaces de prepararnos un tiempo, conocernos, conocer a los demás y trabajar en equipo
Desde el Teléfono de la Esperanza se explica que no todas las personas que inician su formación la terminan, y de estos, no todos deciden atender las llamadas, ya que algunos "piensan que coger el teléfono y atender las llamadas es una tarea fácil y sencilla, lo cual solo es cierto si somos capaces de prepararnos un tiempo, conocernos, conocer a los demás y trabajar en equipo", destacan.
Incorporaciones en marcha
La inversión en formación está dando sus frutos, garantizando la continuidad de este servicio vital: de las personas que finalizaron su formación el primer año, cuatro voluntarios están atendiendo las llamadas; del segundo año, 10 voluntarios han finalizado su formación y están haciendo sus prácticas para incorporarse pronto; y del tercer año, cuentan con 15 personas que iniciaron su formación en octubre de este año y esperan que lo terminen en octubre del próximo año.
Para el Teléfono de la Esperanza contar con un grupo de personas que pronto se va a incorporar y otro grupo que está en fase de formación les anima a seguir trabajando, ya que -enfatizan desde la organización- "no es fácil conseguir voluntarios, y más cuando se enteran de la exigencia del año de formación".
Una vía rápida para los más jóvenes
El Teléfono de la Esperanza no solo se ha afianzado en el canal tradicional, sino que ha sabido adaptarse a los nuevos tiempos, especialmente para atender a un sector de la población que no se siente cómodo marcando un número. Los adultos están acostumbrados a pedir ayuda marcando el 971 46 11 12, pero los jóvenes y menores no. Por ello se puso en marcha 'El Chat de la Esperanza: conéctate.social', un servicio disponible de 18 a 24 horas que ha incrementado considerablemente el número de solicitudes.
Han sido más de 6.000 peticiones de ayuda las que han llegado a través del Chat, un servicio en marcha entre los diferentes centros en España (catorce en total). La campaña de captación y formación de voluntarios no solo busca números, sino corazones dispuestos a ser el faro en la oscuridad para quienes más lo necesitan.
