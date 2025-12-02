La Aemet activa la alerta en Baleares por fuertes vientos en la primera semana de diciembre

Baleares afronta la primera semana de diciembre con una previsión de lluvias, nieve en la Serra de Tramuntana y fuertes vientos. Este último fenómeno ha obligado a la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) a activar la alerta amarilla para este jueves.

Cota de nieve en Mallorca a 1300 metros

Desde el miércoles 3 de diciembre Baleares sufrirá vientos moderados del norte y noroeste, con intervalos fuertes y rachas de 60 a 70 kilómetros por hora en Menorca. Las temperaturas descenderán y la cota de nieve se situará a 1300 metros.

El granizo cubre Puigpunyent / Xavi Pampin

La Aemet también espera intervalos nubosos con chubascos ocasionales y dispersos, que podrían ir acompañados de tormenta y granizo. En Menorca y en el norte de Mallorca, podrían ser localmente fuertes.

Alerta en Mallorca para este jueves

Para este jueves 4 de diciembre la Agencia Estatal de Meteorología activará la alerta amarilla en Menorca por rachas máximas de hasta 70 kilómetros por hora y por fenómenos costeros con olas de hasta 3 metros de altura.

Las olas podrían superar los diez metros en la zona del nordeste de Mallorca / CATI CLADERA

En el resto de Baleares se esperan también vientos moderados a fuertes y precipitaciones ocasionales, aumentando durante la tarde o noche a cubierto con precipitaciones generalizadas y localmente persistentes.