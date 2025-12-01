Robert Graves resucita en Deià

Ningún hotelero mallorquín utilizaría a Robert Graves para promocionar uno de sus establecimientos. Ningún hotelero mallorquín compraría un hotel en Deià. Se ha necesitado un madrileño pero veraneante de nacimiento en la isla, Pelayo Cortina Koplowitz, para adquirir Es Molí en la localidad montañosa, invocando el nombre del escritor inglés que mitificó al enclave.

Graves presumía en su apogeo de cobrar un dólar por cada palabra que escribía, pero no hubiera imaginado que Deià simbolizaría el lujo más desatado siguiendo su estela. De hecho, eligió Mallorca para decir adiós a todo eso «porque me aseguraron que podría vivir allí con mucho menos dinero que en Inglaterra». Solo los ingleses más opulentos pueden alojarse hoy en La Residencia o podrán cobijarse en el futuro en Es Molí, dos recintos palaciegos colocados bajo la advocación del autor de ‘Yo, Claudio’, ahora resucitado.

Durante décadas, Es Molí ha sido el hermano pobre de La Residencia, una opción más ‘rustique’ que ’boutique’ con un tope de 600 euros por noche en plena temporada, frente a las cuatro cifras de su vecino. El hijo de Alberto Cortina y de Alicia Koplowitz pretende igualar ambos complejos, con el mismo celo que invirtió para elevar al Maricel de Illetes a sede de los mejores desayunos del planeta. Su madre firmó la explotación con el jeque árabe Al-Waleed bin Talal en lo que sería el impulso a la cadena Hospes, propiedad hoy al cien por cien de la empresaria. La negociación tuvo lugar en una lujosa jaima en medio del desierto arábigo.

Ningún hotelero mallorquín compraría un hotel en la Tramuntana. Ningún hotelero mallorquín compraría un hotel con menos de cien habitaciones, Es Molí tiene 87. De hecho, los establecimientos de montaña en auge tienen propietarios extranjeros. De ahí la singularidad de que Pelayo Cortina le plante cara a La Residencia, el único florón español de Bernard Arnault, el francés que se encaramó a hombre más rico del mundo a través de LVMH. El padre del comprador, Alberto Cortina, contempla la operación desde su mansión en la cima de Moncaire, municipio de Escorca.