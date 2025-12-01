Reconocen un TFG sobre la enfermedad del repilo del olivo

El Instituto de Investigación y Formación Agraria y Pesquera de las Baleares (Irfap), entidad pública adscrita a la Conselleria de Agricultura, Pesca y Medio Natural del Govern balear, celebró que el trabajo de fin de grado del alumno Gaspar Coll Rigo sobre la enfermedad del repilo del olivo en Mallorca haya sido reconocido como el mejor proyecto del grado de Ingeniería Agroalimentaria y del Medio Rural de la Universitat de les Illes Balears

En una nota de prensa, la Conselleria de Agricultura, Pesca y Medio Natural informó que el trabajo, desarrollado en las instalaciones del Irfap, analiza la enfermedad del repilo del olivo (Venturia oleaginea), un hongo que afecta a los olivos de Mallorca y que puede provocar la caída prematura de las hojas, debilitando los árboles y reduciendo la producción.

Los resultados obtenidos revelan una alta prevalencia de la enfermedad, a menudo presente en forma de infecciones latentes sin signos visibles. Además, también señalan que los tratamientos habituales con compuestos de cobre tienen una eficacia limitada, especialmente en episodios de niebla o rocío.