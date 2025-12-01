Prohens muestra "absoluta tranquilidad" sobre la querella contra su mano derecha

La presidenta del Govern, Marga Prohens, muestra su "absoluta tranquilidad" sobre la querella que ha presentado un chófer con más de veinte años de antigüedad en la administración autonómica contra su mano derecha y jefe de gabinete Alejandro Jurado, por presunta prevaricación y tráfico de influencias. El conductor denuncia haber sido apartado por Jurado como conductor de Marga Prohens para colocar a un joven afín sin experiencia, a finales de 2023.

Tal y como hizo la semana pasada el vicepresidente Antoni Costa, Prohens señala que su Ejecutivo no tiene constancia de dicha querella y muestra "absoluta tranquilidad" ya que el procedimiento de contratación del nuevo chófer "es un procedimiento reglado".

"En estos momentos no tengo más información de lo que dijo el vicepresidente. Desde la absoluta tranquililidad, con un procedimiento reglado y toda la colaboración con toda la informacíón que se nos requiera", expresa Prohens. Cuestionada respecto a si pondría la mano en el fuego por su jefe de gabinete, la líder popular reitera que "es un procedimiento reglado que se afronta con toda la tranquilidad que es lo que dicen los técnicos".

Cabe señalar que el pasado viernes el portavoz del Govern, Antoni Costa, admitió que el joven incorporado a finales de 2023 como chófer en el Consolat de Mar es familiar del jefe de gabinete de la presidenta, Alejandro Jurado. Costa confirmó esta información y aseguró que la presidenta conocía que existe este vínculo familiar, si bien añadió que se trata de "un parentesco de cuarto grado en consanguinidad" entre ambos.

"No tenemos constancia"

Asimismo, Costa aseguró que el Govern y la presidenta "no tenemos constancia a estas horas de esta querella, no la conocemos, solo conocemos la información". Añadió que "para poder valorarla lo primero que necesitamos es poderla leer" y que, "si es necesario", la Abogacía de la Comunidad Autónoma hará una valoración jurídica de esta cuestión.

La querella sostiene que el proceso se convocó inicialmente como concurso de méritos, pero que posteriormente se introdujeron cambios para aplicar criterios propios de la libre designación, después de comprobar que el joven familiar de Jurado no había obtenido la mejor puntuación. El funcionario denuncia también que fue relegado sin el visto bueno de la representación de los trabajadores.