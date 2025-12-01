Pelayo Cortina Koplowitz compra el hotel Es Molí de Deià: un paraíso con acceso privado al mar

Pelayo Cortina Koplowitz ha comprado Es Molí, de Deià, otra de las joyas hoteleras de Mallorca que estaba en manos de la socimi alemana Oosenbrugh Group. El hotel de cuatro estrellas ubicado en "un destino de altísimo valor" que cuenta entre sus atributos con acceso directo al mar a través del área natural protegida de Muleta estaba a la venta con el objetivo de transformarse en hotel de lujo. El hijo de Alberto Cortina y Alicia Koplowitz ha adquirido el establecimiento a través de su firma de inversión Ilanga Capital por 50 millones.

La noticia la ha adelantado El Confidencial, que señala que como su vecino el hotel Belmond La Residencia este establecimiento cuenta con las características para convertirse en un hotel de superlujo en una de las villas más exclusivas de Mallorca. En el sector se apunta a que Illanga Capital probablemente cierre un acuerdo con alguna de las grandesmarcas hoteleras para explotar Es Molí. El hotel está parcialmente reformado. Para la próxima temporada ya anuncia sus fechas de apertura en su web, del 13 de marzo al 9 de noviembre de 2026, con lo que su reposicionamiento será a medio plazo.

El hotel estaba en manos de la Oosenbrugh Group, tras el cual están Marcel y Maurice Oosenbrugh, fundadores y directores generales de la firma alemana que empezó en la industria automotriz para después extender sus negocios a los bienes raíces.

El Boutique Hotel Es Molí, que cuenta con 165 plazas hoteleras, se presenta como "el hotel decano" en Deià, con 76 habitaciones divididas en dos edificios, aunque puede explotar hasta 87 habitaciones. Con vistas a Deià, el mar y la Serra de la Tramuntana, tiene habitaciones dobles e individuales y otras 18 habitaciones familiares de 3 a 5 huéspedes y una piscina de agua de manantial. Está rodeado de 15.000 metros cuadrados de jardín.

El acceso a Muleta, a 9 kilómetros del hotel, es uno de sus distintivos, se ha de hacer la reserva con antelación para poder ir dos días de la estancia, dada la alta demanda.

De la familia Masroig a la televisión alemana

Como parte de su encanto, en la web del hotel se da cuenta pormenorizada de su historia. Su primer propietario fue Joan Masroig, quien adquirió en 1459 la possessió Es Molí. Compró tierra, con olivos y dos molinos.

En 1695 Es Molí ocupa el quinto lugar entre las possessións más grandes de Deià. El Arxiduc Lluís Salvador adquirió el predio Son Marroig y otros predios, casas y miradores y fue vecino de Es Molí.

La familia Masroig des Molí mantuvo su patrimonio unido hasta la época del Arxiduc. A la muerte del cabeza de la familia, Joan Baptista Masroig des Molí i Sampol, en 1874, se inició un período de decadencia de la familia. Se sucedieron herencias, segregaciones y ventas y la propiedad fue perdiendo tamaño. En 1933 un mallorquín residente en Francia adquirió el predio Es Molí con su finca y jardín. Después la propiedad se convirtió en la central eléctrica y más tarde en una pensión de huéspedes y un hostal.

En 1965 se transformó en hotel. Un comerciante alemán compró la propiedad y la transformó en el hotel Es Molí. Ya en los años noventa el canal de televisión alemán ZDF emitió una serie filmada allí, Hotel Paradies, lo que popularizó el hotel en Alemania.

Sus nuevos propietarios

Ahora tras Es Molí está Ilanga Capital, la gestora de inversores liderada por Pelayo Cortina Koplowitz, quien también forma parte del consejo de Engel & Völkers, entre otras empresas.

Los nuevos propietarios destacan "el alto potencial de reposicionamiento como referente en el turismo de lujo mediterráneo" que tiene el histórico hotel ubicado "en un destino de altísimo valor". Con "su propuesta de valor" ofrece "una experiencia auténtica y sofisticada en un entorno único y protegido (UNESCO), atrayendo a una clientela de alto poder adquisitivo y carácter internacional".

Villas privadas

En la descripción del activo hotelero, se detalla que tiene licencia para operar hasta 86 habitaciones y una infraestructura que incluye villas privadas, canchas de tenis, gimnasio y tres restaurantes, ingredientes perfectos para un establecimiento que "busca reposicionarse y capturar el creciente mercado de turismo de lujo en Mallorca".

"El objetivo a medio plazo —desvela Ilanga Capital— es transformar el activo en un producto hotelero de primer nivel, alineado con las tendencias de sostenibilidad, bienestar y lujo consciente, aprovechando la escasez de oferta en la zona y el fuerte crecimiento del sector". La empresa justifica la "lógica de inversión" en Es Molí por las tendencias de "crecimiento sostenido en turismo de lujo en Mallorca"; porque es un "activo con potencial de valorización significativa vía mejora operativa y reposicionamiento" y porque se trata de un "producto diferenciado con historia, identidad y ubicación sin parangón".

El portfolio de Illanga Capital está formado por tres líneas de negocio: OHAI Resorts, cadena de alojamientos sostenibles fundada en 2020 partiendo de antiguos campings; Oakmond, marca de lujo en salud preventiva con el histórico resort Incosol, en Marbella, con una inversión de 150 millones de euros y que fue inaugurado en 1973 por el marqués de Villaverde, yerno de Franco (su primer director médico); y Unique Trophy Assets, centrada en la adquisición, revalorización y reposicionamiento de activos únicos, inaugurada con la compra del hotel Es Molí.