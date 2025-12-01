La patronal náutica defiende el decreto balear que regula el alquiler chárter

La patronal de empresarios de actividad marítimas, Apeam, ha mostrado su total respaldo a la decisión del Govern de aprobar un nuevo decreto sobre el alquiler de las embarcaciones que se dedican al chárter náutico. Esta patronal ha criticado las “declaraciones alarmistas y las críticas infundadas” realizadas la pasada semana por los responsables de la asociación Apanib, que sostenían que el decreto que regulaba el alquiler chárter supondría la desaparición del 70% de las empresas dedicadas a esta actividad náutica. Además, anunciaban una resolución de Competencia, que instaba al Govern a redactar un nuevo decreto porque entendía que la normativa, que se venía aplicando desde el mes de agosto, era ilegal.

Desde Apeam se asegura que las acusaciones de los representantes de la otra asociación lo único que pretenden es “perpetuar prácticas que comprometen la calidad, la seguridad y la imagen de excelencia de nuestro destino”.

A través de un comunicado se asegura que las embarcaciones chárter no son unidades de alto riesgo de pérdida de valor. Se asegura que, por su uso comercial, en realidad son unidades de inversión. Es decir, su valor se mantiene e, incluso, puede revalorizarse con el tiempo. Se asegura que para mantener dicho valor es obligatorio disponer de un puesto de amarre fijo para la embarcación. De esta manera se asegura que los barcos pueden ser sometidos semanalmente a tareas de revisión, reparación y limpieza, con lo que se mantiene los más altos niveles de calidad y seguridad a lo largo de toda la temporada de verano.

Sobre la cuestión económica, esta patronal asegura que las caídas de ingresos y la bajada de matriculaciones de chárter no solo se produce en Baleares, sino que es una realidad que existe en todo el arco mediterráneo. Por lo tanto, la patronal asegura que esta crisis nada tiene que ver con la aprobación del decreto del Govern, sino que responde a otras circunstancias. Así, se recuerda que la Asociación Nacional de Empresas Náuticas (ANEM) ya ha venido informando sobre el proceso de desaceleración que sufre el negocio del chárter. En el mes de noviembre se produjo un descenso del 20% en el número de matriculaciones de embarcaciones, sobre todo las que tienen más de 16 metros. El informe habla de “estabilización y ajustes lógicos” después de que el sector se disparara como reacción a la pandemia.

Para justificar el apoyo al decreto del Govern, la patronal describe que es cierto que en Baleares se produce un récord de visitantes, pero son turistas que cada vez gastan menos y permanecen menos días en las islas. El chárter náutico se ha visto afectado por la presencia de este perfil de visitantes. Esta patronal considera que el decreto, no solo no ha provocado la caída de contrataciones, sino que es “una respuesta necesaria y proactiva” para asegurar la calidad que necesita el sector, para situarlo en una situación de menos vulnerabilidad a los riesgos externos de contratación económica.

Se asegura que con el nuevo decreto se logra una mayor seguridad jurídica a esta actividad económica, eliminando algunas prácticas que ya eran irregulares bajo la normativa anterior. Se defiende la prohibición de la venta plaza a plaza de un chárter y se recuerda que esta modalidad de comercialización tampoco estaba autorizada con la anterior normativa. En este sentido, se recuerda que esta venta de tickets es minoritaria, e incluso residual, por lo su eliminación no afecta al grueso del sector náutico de las islas.