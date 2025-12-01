Palma acoge el primer Congreso Brasileño Jurídico, Cultural y Deportivo

Palma acogió el 1º Congreso Brasileño Jurídico, Cultural y Deportivo, organizado por la Asociación Nacional de Desembargadores de Brasil (ANDES), una de la entidades jurídicas más relevantes del país. El encuentro reunió en el Museo Es Baluard a más de un centenar de jueces, abogados, empresarios y exresponsables políticos brasileños. La cita contó también con la participación de diversas figuras de Balears, entre ellas el teniente de alcalde y regidor de Cultura y Deportes de Palma, Javier Bonet; el presidente del Palma Futsal, José Tirado; la presidenta de la Asociación Deporte para la Igualdad, Taty Ferrer; el abogado Dr. Miguel Quetglas Morey; el profesor de la UIB Dr. Juan Franch Fluxá; y el abogado y socio fundador de ILLESLEX Abogados, Guillermo Dezcallar.

El congreso se centró en el intercambio jurídico internacional y el análisis de desafíos actuales para la magistratura, además de promover la cooperación cultural y deportiva entre Brasil y España.

En el ámbito cultural, el regidor de Cultura y Deportes subrayó el papel de Palma como referente en el Mediterráneo. Durante su intervención destacó que «Palma de Mallorca ofrece hoy un abanico extraordinario de oportunidades culturales. Nuestra isla se ha consolidado como un espacio donde convergen tradiciones, creatividad, pensamiento y diversidad».

En el acto de clausura, el presidente de ANDES, Fábio Dutra, junto al director de eventos, Dr. Guaraci Viana, y el director ejecutivo, Dr. Fernando Fernandi, entregaron reconocimientos al Ayuntamiento de Palma, el Consulado Honorario de Brasil, el Gobierno Balear y Taty Ferrer.