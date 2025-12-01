‘Mallywood’: así es la Mallorca de los famosos y sus mansiones

Si te preguntaran dónde es Can Douglas, ¿lo sabrías? Desde hace décadas, Mallorca se ha convertido en la isla predilecta de decenas de famosos. Algunos residen aquí siempre, otros pasan largas temporadas en sus mansiones, algunos vivieron en la isla hace años y regresan habitualmente.

Y tú, ¿sabes dónde viven los famosos en Mallorca? La cuenta de Instagram Cap de Fava amb Orelles, ha publicado el mapa de ‘Mallywood’, la versión local de Hollywood con los famosos que tienen propiedades en la isla.

Los clásicos de la Serra

Entre los que hace décadas que tienen la isla como lugar de residencia o veraneo están Michael Douglas y Catherine Zeta Jones, con su casa en la possessió de s’Estaca (Valldemossa), una antigua finca en plena Serra de Tramuntana que había pertenecido al Archiduque Luis Salvador de Austria, s’Arxiduc. En la misma zona, encontramos al magnate británico Richard Branson, cuya propiedad principal en la isla es otra possessió, Son Bunyola (Banyalbufar), hoy convertida en hotel de lujo.

Richard Branson en la inauguración de Son Bunyola / Manu Mielniezuk

Los actores de Hollywood muestran predilección por la Serra: Sadie Frost o Brad Pitt son algunos de ellos. El exmarido de Angelina Jolie compró en 2016 una casa en el Port d’Andratx valorada en unos 3,5 millones de euros.

La zona de Ponent es también la preferida para famosos alemanes como la top model Claudia Schiffer, con una larga relación con Mallorca, o Michael Schumacher. Los dos poseen mansiones en Andratx. En el caso del expiloto, su vivienda en la isla se ha convertido en una de sus residencias habituales desde que sufrió el accidente que lo dejó con una lesión cerebral traumática.

Entre los famosos españoles que han caído rendidos a la Serra se cuentan el director de cine Fernando Trueba o el también actor, productor, cantante y presentador Emilio Aragón.

Entre los cantantes internacionales destaca Annie Lennox, con casa en Puigpunyent.

En el Llevant

La Costa dels Pins ha sido durante décadas el epicentro del famoseo en el Llevant de Mallorca. Solo en esta zona tienen casa famosos como el piloto Carlos Sainz, Ana Obregón o Ágatha Ruiz de la Prada.

En el caso de Obregón, este verano se rumoreó que había puesto a la venta su casa mallorquina, aunque ella misma lo desmintió, lo mismo que ocurrió con la propiedad de Ágatha Ruiz de la Prada.

El Llevant es también territorio para deportistas. Además del local Rafa Nadal, el exfutbolista alemán Toni Kroos tiene casa en la zona de Cala d’Or (Santanyí).

El Pla

En el Pla descatan famosos como el diplomático James Costos, exembajador de Estados Unidos en España, que posee una casa en el municipio de Llubí junto a su pareja, el interiorista Michael Smith. Ellos son los responsables de que el expresidente americano Barack Obama y, sobre todo, la exprimera dama Michelle Obama, hayan visitado en varias ocasiones la isla alojándose en esta residencia.

Otra norteamericana, la actriz Amber Heard, que tras su tormentoso juicio contra su exmarido Johnny Depp, pasó una larga temporada en Costitx, con una identidad secreta, en una casa propiedad de la familia de la expresidenta del Consell y del Parlament, Maria Antònia Munar.

La modelos Emily Ratajkowski es otra de las famosas enamoradas del Pla. Concretamente de Sant Joan, pueblo en el que veraneaba cuando era niña.

Otros famosos

Palma concentra también un buen número de famosos, empezando por la Familia Real, que pasa los veranos en Marivent, desde principios de la década de 1970.

Otros famosos que tienen residencia en la capital o cerca de ella -especialmente en el lujoso barrio de Son Vida- son los futbolistas Robert Lewandowski o Bastian Schweinsteiger, este último recientemente separado de su mujer, y el actor Joseph Fiennes.

También Carmen Cervera, baronesa Thyssen, posee una casa en El Terreno (Palma) valorada en unos 5,5 millones que euros y que ha intentado vender en varias ocasiones.

Famosos locales

El mapa también incluye famosos mallorquines, aunque aunque la mayoría de ellos no residen en grandes mansiones. El cantante Tomeu Penya en Vilafranca o el youtuber Miquel Montoro en Sant Llorenç.

Una excepción local es Rafa Nadal y su famosa mansión de Portocristo.

Vista de la casa de Rafa Nadal y Mery Perelló en Porto Cristo, en Manacor. / Miguel Vicens

El jugador de baloncesto Rudy Fernández y su mujer Helen Lindes también tienen casa la isla. Lo mismo que el futbolista Marco Asensioo el cantante Rels B.

Estos son solo algunos de los famosos que tienen vínculos con Mallorca. ¿Conoces a otros?