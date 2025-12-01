Una mallorquina gana el Premio a la Excelencia Farmacéutica en España

La farmacéutica mallorquina Teresa Bonnín ha sido reconocida este fin de semana con el Premio a la Excelencia Farmacéutica, el galardón más importante de los Premios Excelencia Farmacéutica celebrados en Vigo. Bonnín, cotitular de la histórica Farmacia Bonnín, situada en la calle Arxiduc Lluis Salvador de Palma, se impuso entre las 21 candidaturas nominadas en esta tercera edición de los premios.

El jurado premió su trayectoria y su labor asistencial, centrada en el acompañamiento de las mujeres y, especialmente, en la salud hormonal. En su discurso de agradecimiento, Bonnín destacó que la labor de la farmacia es "acompañar, escuchar y ofrecer soluciones reales", y recordó también el papel de estos establecimientos en la lucha contra la violencia de género.

La Farmacia Bonnín es una empresa familiar que nació en 1917, cuando el farmacéutico Jaime Bonnín abrió la primera botica en Sa Pobla. Más de un siglo después, la familia mantiene la actividad en Palma, donde Teresa Bonnín dirige el establecimiento junto a su hija.

La farmacéutica Teresa Bonnín, de la Farmacia Bonnín. / DM

Una edición con profesionales de toda España

La gala, organizada por ACMfarma, reunió en Vigo a más de 300 profesionales. En total, se entregaron siete premios en categorías como innovación, comunicación, joven promesa o farmacia destacada. Entre los galardonados figuran profesionales y farmacias de Galicia, Alicante, Barcelona, Madrid o Girona.

Además del premio principal otorgado a Bonnín, fueron reconocidas, entre otras, la farmacia Cimadevila (Boiro) como Farmacia Gallega Destacada, la farmacia Masquefa (Barcelona) como Farmacia Destacada de España, la farmacéutica Mónica Lizondo en Innovación o César Pla como Joven Promesa.

El alcalde de Vigo, Abel Caballero, y el CEO de ACMfarma, Juan Carlos Ogando, participaron en el acto y subrayaron la labor social de las farmacias como primer punto de acceso sanitario para la población.

El jurado estuvo formado por figuras relevantes del sector farmacéutico, como Virtu Roig, Teté Cachafeiro, Tamar Troncoso y Montse Iracheta. La gala estuvo amadrinada por Gema Herrerías y presentada por la farmacéutica Yolanda Galiana y el inmunólogo Alfredo Corell.