Lluvia, frío y nieve: así será la primera semana de diciembre en Mallorca

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha pronosticado para el inicio de diciembre en Baleares cielos con intervalos de nubes, posibles lluvias ocasionales que se intensificarán a lo largo de la semana e incluso se podría ver algo de nieve en las cimas más altas de la Serra de Tramuntana.

El portavoz adjunto de la Aemet en Baleares, Miquel Gili, ha indicado, que de momento no hay previsto ningún aviso pero se evaluará si el miércoles se activan en Menorca y el norte de Mallorca por la llegada de un nuevo frente.

Para este lunes, Gili ha señalado que las nubes que se han visto en las primeras horas se desharán, aunque en Ibiza y Formentera existe la posibilidad de que haya alguna lluvia "muy débil" durante el día.

El viento soplará moderado del norte y noreste pero aflojará a lo largo del día. Las temperaturas máximas se moverán entre los 14 y los 16ºC.

Lluvias ocasionales

Ya el martes se verán intervalos de nubes al principio del día y el cielo se cubrirá del todo por la tarde, con lluvias "ocasionales y dispersas". El viento será del oeste y sudoeste, entre flojo y moderado, por lo que las máximas subirán hasta una franja de entre 15 y 18ºC, mientras que las mínimas quedarán entre los 4 y 10ºC.

El miércoles persisten los intervalos de nubes con precipitaciones "ocasionales y aisladas". Como se ha mencionado anteriormente, en el norte de Mallorca y Menorca podrían ser localmente fuertes e ir acompañadas de tormenta y granizo.

El representante de la Aemet ha indicado que la cota de nieve quedaría en los 1.300 metros pero se espera "poca precipitación" en la Serra de Tramuntana.

El viento rolará a componente norte lo que provocará que bajen las temperaturas máximas hasta los 13 y 15ºC, sin embargo las mínimas no sufrirán grandes variaciones.

El jueves las nubes darán una pequeña tregua en las primeras horas pero por la tarde el cielo se cubrirá y podría haber precipitaciones persistentes, localmente fuertes y con tormenta, fundamentalmente durante la noche.

El viento soplaría del oeste y noroeste con una intensidad moderada, aunque en la noche habría rachas fuertes. Las temperaturas se mantendrían en los mismos valores que el día anterior.

Nieve en la Serra

El viernes seguirá la misma dinámica con intervalos de nubes al principio de la mañana que evolucionarán a precipitaciones, que podrían arreciar a lo largo del día y dejar algo de nieve en las cimas de la Serra.

Nieve en la Serra de Tramuntana / DM

El viento será del norte y noroeste entre moderado y fuerte, con temperaturas que se moverían entre los 12 y 14ºC de máximas y mínimas parecidas a las de jornadas anteriores.