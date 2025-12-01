Mallorca, Ca Nostra: el nuevo rumbo del turismo responsable

Mallorca lleva décadas recibiendo miradas de todo el mundo. Pero hoy, la isla quiere que quienes la visitan y quienes la habitan la vean de otra manera. No solo como un destino de vacaciones, sino como un hogar compartido. Partiendo de la premisa de que Mallorca no es solo un destino, sino que es nuestro hogar, la Fundació Turisme Responsable de Mallorca (FTRM) da un paso decisivo en su evolución estratégica, estrenando nueva identidad y consolidando un cambio de paradigma en la manera de entender el turismo.

Ese cambio se articula en tres grandes pilares. A saber, una nueva marca de pertenencia, Mallorca, Ca Nostra; una fundación reestructurada para gestionar con responsabilidad la actividad turística; y un reconocimiento internacional que respalda este modelo: la renovación de la certificación UN Tourism QUEST por parte de ONU Turismo.

De la promoción a la responsabilidad compartida

La hasta ahora Fundació Mallorca Turisme pasa a denominarse Fundació Turisme Responsable de Mallorca (FTRM). Más allá de ser un simple cambio de rótulo, supone, tal y como subraya el Consell de Mallorca, “un cambio profundo de paradigma en la estrategia turística” de la institución insular.

El nuevo nombre responde a la necesidad de alinearse con los grandes retos que afronta el turismo en la isla, como los son la sostenibilidad medioambiental, la gestión del territorio, la convivencia entre visitantes y residentes (tanto temporales como permanentes), la diversificación de productos y la mejora de la experiencia turística.

En coherencia con este giro, el Consell ha eliminado la palabra “promoción” de las referencias oficiales vinculadas a la Fundació. El foco se desplaza, pues ya no se trata únicamente de atraer más visitantes, sino de “difundir la concienciación y el turismo responsable hacia el exterior” y dentro de la propia isla. Así pues, la FTRM abandona el modelo clásico centrado en la promoción para abrazar un discurso alineado con desafíos como el cambio climático, la saturación turística o el equilibrio territorial, y concentra sus esfuerzos en la concienciación a escala local, nacional e internacional.

"Mallorca, Ca Nosta" reafirma el orgullo de pertenencia y la conexión emocional con el territorio. / Fundació Turisme Responsable de Mallorca

Mallorca, Ca Nostra: una marca que apela al orgullo de lugar

El nuevo posicionamiento de la FTRM se vehicula a través de la marca “Mallorca, Ca Nostra”, concebida como una identidad de pertenencia que habla tanto a residentes como a profesionales del sector y a quienes eligen la isla como destino.

Ca Nostra se presenta como una marca que representa autenticidad, sostenibilidad y convivencia. Se trata de un paraguas de comunicación que transmite valores de cuidado, respeto y corresponsabilidad hacia la isla. No solo invita a disfrutar de Mallorca, sino a implicarse activamente en su preservación, reforzando el orgullo de pertenencia y la conexión emocional con el territorio.

En este marco, el concepto de turismo responsable va más allá de lo estrictamente ambiental, para definirse como un turismo no solo sostenible, sino también social, cultural y humano. Es decir, un modelo que protege el paisaje y los recursos naturales, pero también la vida cotidiana de los pueblos, la identidad local, los ritmos de la isla y la convivencia entre quienes viven y quienes visitan Mallorca.

La gobernanza de datos como motor del nuevo modelo

El cambio de nombre viene acompañado de una reforma profunda de los estatutos y de los objetivos fundacionales de la FTRM. Por primera vez, se incorpora explícitamente el uso estratégico de los datos turísticos. De esta manera, la inteligencia y la monitorización del sector pasan a ser herramientas centrales para la toma de decisiones.

La Fundació suma entre sus fines garantizar la integridad y seguridad de los datos mediante la definición de estándares y procedimientos para su recopilación, propiedad, almacenaje, procesamiento y uso. Además, tiene el propósito de recopilar, analizar, interpretar y gestionar la información necesaria para disponer de “una visión real del turismo de Mallorca”. Los objetivos principales son fortalecer el control de la oferta, mejorar la competitividad y planificar de manera estratégica.

Esta apuesta por la gobernanza de datos permite al Consell de Mallorca ejercer un mayor control sobre la presión turística, evitar la saturación en determinados puntos de la isla y distribuir mejor los flujos en el territorio. Al mismo tiempo, proporciona una base sólida para diseñar campañas, planes estratégicos, acciones formativas o nuevas normativas desde la transparencia y con información verificable.

Una estructura más ágil, con la comunidad en el centro

Para hacer operativa esta nueva estrategia, la FTRM ha sido reestructurada como una herramienta más ágil, eficaz y técnicamente preparada. Se mantiene el Patronato como máximo órgano de gobierno y el Consell Assessor como órgano consultivo, pero se incorpora una nueva estructura de dirección, con dos coordinaciones: la de Colaboración y Concienciación, y la de Inteligencia y Monitorización.

La Coordinación de Colaboración y Concienciación se encarga de definir las líneas estratégicas en materia de sensibilización turística, dirigir presupuestos y planes, proponer y evaluar acciones de concienciación y ejercer la representación institucional en foros y eventos especializados.

La Coordinación de Inteligencia y Monitorización impulsa la formación de profesionales y responsables del sector en análisis y gestión de datos, vela por la calidad y protección de la información, identifica y recopila datos relevantes de fuentes internas y externas, diseña proyectos de innovación y promueve una cultura de compartición de datos.

Ambas coordinaciones se apoyan en una nueva Relación de Puestos de Trabajo que crea jefaturas de sección específicas para ejecutar las acciones estratégicas de cada área, dotando a la Fundació de mayor capacidad técnica operativa.

El Consell Assessor, por su parte, se amplía para reflejar mejor la realidad socioeconómica de la isla, incorporando representantes de la Federació de la Petita i Mitjana Empresa de Mallorca, del Cercle d’Economia y de entidades de accesibilidad, naturaleza, producto local y tecnología. Se trata de construir un espacio de consulta plural y efectivo, que permita a la FTRM tomar decisiones con una visión inclusiva y transversal.

La renovación de UN Tourism QUEST, potenciando el reconocimiento internacional

El nuevo rumbo de la FTRM no parte de cero. En 2020, la Fundación fue el primer organismo de gestión de destinos en Europa y el cuarto a nivel mundial en obtener la certificación UN Tourism QUEST, otorgada por ONU Turismo. Esta certificación, con una validez de cuatro años, reconoce el desempeño de las Organizaciones de Gestión de Destinos en tres áreas clave: liderazgo estratégico, ejecución eficaz y gobernanza eficiente.

En 2025, ONU Turismo renueva esta certificación a la Fundació Turisme Responsable de Mallorca, reafirmando su liderazgo en la implementación de estrategias innovadoras orientadas a resultados y posicionando a la isla como un destino comprometido con la competitividad y la sostenibilidad.

En el marco de esta renovación, la FTRM ha acreditado avances en coordinación institucional y gobernanza participativa, así como un cambio de misión, de manera que su objetivo principal “ya no es únicamente atraer visitantes, sino gestionar de manera responsable la actividad turística”, asegurando que sea sostenible, accesible y genere un impacto positivo en la comunidad y en el entorno.

El director gerente de la FTRM, Marco Táboas, resume el alcance de este reconocimiento internacional al señalar que la renovación de UN Tourism QUEST es “un orgullo para Mallorca y un respaldo claro al modelo de turismo responsable”.

El Pledge: un compromiso que cuenta con cada visitante y cada residente

El nuevo marco estratégico de la FTRM y la marca Ca Nostra se traducen también en una herramienta concreta para canalizar el compromiso individual: el Pledge, un compromiso impulsado por la Fundació con el objetivo de implicar tanto a residentes como a turistas en la protección de Mallorca.

El Pledge es un compromiso compartido entre residentes, visitantes e instituciones para trabajar por una isla más sostenible y responsable. / Fundació Turisme Responsable de Mallorca

El Pledge se presenta como una adhesión personal y colectiva al modelo de turismo responsable que defiende la FTRM. Se trata de una manera de decir “sí” a un turismo sostenible, social, cultural y humano, que protege la esencia de la isla y facilita la convivencia. Firmarlo es una forma de asumir, de manera consciente, que Mallorca es un hogar compartido y que cada gesto cuenta para preservarlo.

Construir juntos el futuro de la isla

El nuevo rumbo de la Fundació Turisme Responsable de Mallorca sitúa al residente en el centro del modelo turístico y entiende la concienciación no solo como un mensaje hacia el visitante, sino también hacia la propia comunidad local, reforzando el orgullo por un turismo que respeta la vida cotidiana, el entorno natural y la identidad de la isla.

A través de la formación, la comunicación, la gestión de datos y herramientas como la marca Ca Nostra o el Pledge, la FTRM quiere abrir un diálogo permanente con la ciudadanía y con el sector para construir, en red, un turismo más consciente, equilibrado y compartido. Un turismo que mire al futuro sin renunciar a lo esencial: que Mallorca siga siendo, ante todo, “Ca Nostra”.