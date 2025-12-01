Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Empeora el estado del hombre que apuñaló a su exnovia en Costitx, que ha tenido que ser operado

La víctima evoluciona favorablemente y se encuentra estable dentro de la gravedad

Una gran mancha de sangre en el lugar donde fue atacada la mujer, en Costitx.

Una gran mancha de sangre en el lugar donde fue atacada la mujer, en Costitx. / L. Marina

Xavier Peris

Xavier Peris

Palma

Héctor Andrés D.L., el ciudadano colombiano de 31 años que ayer hirió gravemente en el cuello a su exnovia, una mujer española de 35 años, y luego se autolesionó con la misma arma en Costitx, ha tenido que ser operado en el hospital de Son Espases por las lesiones que se causó a sí mismo, también en la zona del cuello, y que le afectaron la tráquea. El hombre permanece en el Departamento de Detenidos del hospital bajo custodia policial. Por su parte, la víctima, que estuvo a punto de morir, ha evolucionado bien y se encuentra estable, dentro de la gravedad.

El individuo, expareja sentimental de la víctima y que tenía en vigor una orden de alejamiento de ella tras haber sido denunciado por violencia de género, la atacó sobre las cinco de la madrugada de ayer cuando la mujer salía de una casa de campo de Costitx donde se estaba celebrando una fiesta. El hombre le propinó varias puñaladas en el cuello, que le causaron una gran hemorragia. Cuando varios testigos acudieron en ayuda de la mujer, el presunto agresor se cortó el cuello con el mismo cuchillo.

Al lugar acudieron con urgencia varias ambulancias, que atendieron a los dos heridos. En un principio la que se encontraba en peor estado era la mujer, que había sufrido profundos cortes en el cuello. Fue trasladada a Son Espases y operada de urgencia. En las horas siguientes la víctima ha evolucionado bien y, según el último parte del hospital, permanece en la UCI, estable dentro de la gravedad.

Por su parte, el hombre, que se seccionó la tráquea al autolesionarse, ha tenido que ser tambien operado en Son Espases, y su estado también es grave. El individuo permanece ingresado en el Departamento de Detenidos del hospital, bajo custodia de la Policía Nacional, y por ahora no se sabe cuándo podrá pasar a disposición judicial.

Noticias relacionadas y más

Héctor Andrés D.L. fue detenido ya en 2014 por un intento de homicidio a otra mujer en la península. En la actualidad tenía una orden de alejamiento de la víctima, que le había denunciado por malos tratos. El hombre había sido puesto a disposición judicial y un juzgado le había prohibido acercarse a su exnovia. El intento de homicidio ha causado una gran conmoción, tanto en Costitx como en Alaró, donde residía el presunto agresor.

TEMAS

  1. La Aemet activa la alerta en Mallorca por temperaturas bajo cero
  2. El nuevo chófer de Prohens se estrelló él solo a la salida del aeropuerto de Palma con el coche oficial
  3. La Aemet activa la alerta naranja en Mallorca por olas de hasta 10 metros y avisa de la llegada de nieve
  4. Estos son los alcaldes que más cobran de Baleares
  5. Querella contra la mano derecha de Prohens por apartar a funcionarios para colocar a un allegado
  6. ¿Cuándo podría llegar la nieve a Mallorca? Esto es lo que dice la Aemet
  7. Mallorca conserva todavía cincuenta hostales que resisten en la era del lujo
  8. El caso de Eduardo Galindo, el mallorquín que dejó un puesto fijo en Amazon para estudiar en un campus sin profesores ni clases

Fallece el expárroco de Can Picafort Nicolau Pons, escritor prolífico y un jesuita atípico

Baleares construirá más de 1.000 nuevas viviendas públicas a partir de 2026

Baleares construirá más de 1.000 nuevas viviendas públicas a partir de 2026

Las farmacias de Baleares advierten de problemas de suministro en antibióticos, antidepresivos y enzimas digestivas

Las farmacias de Baleares advierten de problemas de suministro en antibióticos, antidepresivos y enzimas digestivas

Una trabajadora de Ryanair pide 25.000 euros de indemnización por la sobrecarga de trabajo que agravó su salud en Mallorca

Una trabajadora de Ryanair pide 25.000 euros de indemnización por la sobrecarga de trabajo que agravó su salud en Mallorca

Exigen al Govern que deje de contratar médicos de familia sin la especialidad

Gabriel Ensenyat: «No será solo Vox, la realidad acabará con el catalán, que se pierde en el uso cotidiano»

Empeora el estado del hombre que apuñaló a su exnovia en Costitx, que ha tenido que ser operado

Empeora el estado del hombre que apuñaló a su exnovia en Costitx, que ha tenido que ser operado

Lluvia, frío y nieve: así será la primera semana de diciembre en Mallorca

Lluvia, frío y nieve: así será la primera semana de diciembre en Mallorca
Tracking Pixel Contents