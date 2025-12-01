Empeora el estado del hombre que apuñaló a su exnovia en Costitx, que ha tenido que ser operado

Héctor Andrés D.L., el ciudadano colombiano de 31 años que ayer hirió gravemente en el cuello a su exnovia, una mujer española de 35 años, y luego se autolesionó con la misma arma en Costitx, ha tenido que ser operado en el hospital de Son Espases por las lesiones que se causó a sí mismo, también en la zona del cuello, y que le afectaron la tráquea. El hombre permanece en el Departamento de Detenidos del hospital bajo custodia policial. Por su parte, la víctima, que estuvo a punto de morir, ha evolucionado bien y se encuentra estable, dentro de la gravedad.

El individuo, expareja sentimental de la víctima y que tenía en vigor una orden de alejamiento de ella tras haber sido denunciado por violencia de género, la atacó sobre las cinco de la madrugada de ayer cuando la mujer salía de una casa de campo de Costitx donde se estaba celebrando una fiesta. El hombre le propinó varias puñaladas en el cuello, que le causaron una gran hemorragia. Cuando varios testigos acudieron en ayuda de la mujer, el presunto agresor se cortó el cuello con el mismo cuchillo.

Al lugar acudieron con urgencia varias ambulancias, que atendieron a los dos heridos. En un principio la que se encontraba en peor estado era la mujer, que había sufrido profundos cortes en el cuello. Fue trasladada a Son Espases y operada de urgencia. En las horas siguientes la víctima ha evolucionado bien y, según el último parte del hospital, permanece en la UCI, estable dentro de la gravedad.

Por su parte, el hombre, que se seccionó la tráquea al autolesionarse, ha tenido que ser tambien operado en Son Espases, y su estado también es grave. El individuo permanece ingresado en el Departamento de Detenidos del hospital, bajo custodia de la Policía Nacional, y por ahora no se sabe cuándo podrá pasar a disposición judicial.

Héctor Andrés D.L. fue detenido ya en 2014 por un intento de homicidio a otra mujer en la península. En la actualidad tenía una orden de alejamiento de la víctima, que le había denunciado por malos tratos. El hombre había sido puesto a disposición judicial y un juzgado le había prohibido acercarse a su exnovia. El intento de homicidio ha causado una gran conmoción, tanto en Costitx como en Alaró, donde residía el presunto agresor.