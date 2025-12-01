El colegio de es Pil·larí donde trabaja la mujer apuñalada convoca un acto de repulsa

La dirección del colegio Sant Francesc d'Assis, de es Pil·larí, donde trabaja como profesora la mujer de 35 años que en la madrugada del domingo resultó herida de extrema gravedad al ser apuñalada por su exnovio en Costitx, ha convocado un acto de repulsa contra la violencia de género para hoy a las seis de la tarde en las puertas del centro. La víctima del intento de asesinato permanece ingresada en la UCI de Son Espases, grave pero estable, al igual que su agresor, que se autolesionó en el cuello antes de ser detenido.

La dirección del centro escolar de es Pil·larí ha difundido esta tarde un comunicado en el que denuncian la violencia de género y agresiones a las mujeres, "manteniendo viva la esperanza de que juntos podemos luchar para erradicar y eliminarla, reconociendo y respetando la igualdad con independencia de sexos".

Para hoy martes, a la seis de la tarde, han convocado una concentración en la puerta del colegio, en el número 383 de la calle Muntanya, "donde docentes, familas, comunidad educativa, asociación de vecinos y toda la ciudadanía expresaremos nuestra repulsa contra la violencia de género y nuestro sentir por nuestra compañera".