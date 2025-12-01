Balears registra en 2024 la tasa de VIH más baja de su historia

Las Balears registraron un total de 97 nuevos contagios por el virus del sida (VIH) en el año 2024 y lograron situar la tasa más baja de su historia: 7,87 casos por 100.000 habitantes.

En nota de prensa, la Conselleria de Salud informó que Balears registró, en el año 2024, 97 nuevas infecciones por el VIH. Este número de nuevos casos sitúa la tasa balear en 7,87 casos por cada 100.000 habitantes, la incidencia más baja desde que comenzaron a registrarse estos datos en el año 2003. No obstante, la prevalencia en el archipiélago en el 2024 queda ligeramente por encima de la media nacional, situada en 6,95 casos por cada 100.000 habitantes.

Estos datos han sido facilitados por la Dirección general de Salud Pública con motivo del Día Mundial contra el Sida, que se celebrará el 1 de diciembre, bajo el lema ‘Cero muertes por Sida en 2030’.

Por islas, 69 de los casos se dieron en Mallorca, 23 en Ibiza y Formentera y cinco en Menorca. Por sexos, 75 se produjeron entre hombres y los 22 restantes en mujeres. Se constató un aumento de casos entre las mujeres, que pasaron de 12 contagios registrados en 2023 a 22 de este 2024. Por el contrario, bajan entre los hombres de las 89 infecciones diagnosticadas en 2023 a las 75 del año pasado.

Por categoría de transmisión, 50 de los 97 nuevos casos de 2024 se dieron entre hombres que tienen sexo con hombres, 42 en relaciones heterosexuales, dos entre usuarios de drogas por vía venosa y uno por contagio de madre a hijo, mientras que en los dos restantes no se supo determinar el origen de la infección.

La edad media más habitual del contagio es entre los 30 y los 49 años, franja etaria en la que se produjeron 57 (59%) de los 97 contagios del año pasado.