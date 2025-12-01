Baleares se encamina a la prórroga de los presupuestos tras una nueva ruptura entre PP y Vox

Baleares se encamina hacia la prórroga de los presupuestos en 2026 tras una nueva ruptura entre PP y Vox. Ambas formaciones ya han reconocido hoy que, salvo sorpresa de última hora, el techo de gasto (primera piedra para que salgan adelante las cuentas autonómicas), caerá mañana en el Parlament.

Los de Abascal acusan a los populares de no tener intención de negociar los presupuestos mientras que el PP señala que sus socios bloquean las cuentas siguiendo las directrices de su dirección nacional.

"Hemos tenido una sola reunión, la semana pasada, y estamos pendientes de ver si hoy también se quieren reunir. Con el PP nunca se sabe, pero nosotros ahora mismo podemos decir que a esta hora estamos en el no", expresa la portavoz de Vox en el Parlament, Manuela Cañadas. La portavoz recrimina que las dos últimas veces que se han visto ambos grupos parlamentarios ha sido por iniciativa suya, por lo que "no parece que hayan tenido muchas ganas de negociar".

"Hemos sido nosotros los que les hemos ido detrás. Que no quede por responsabilidad de Vox reunirnos con ellos. Pero estoy esperando que nos digan algo si realmente quieren aprobar el techo de gasto", señala. "Saben perfectamente lo que queremos, que no nos cuenten historias", exclama la diputada, quien reprocha a los 'populares' que estén en "campaña continúa" pese a quedar más de un año y medio para las elecciones.

"Salvo sorpresa de última hora"

En el caso del portavoz del PP, Sebastià Sagreras, también asume la posibilidad de que caiga el techo de gasto. "A estas horas, 24 horas antes de la votación, lo que puedo confirmar es que en estos momentos no tenemos los votos necesarios para aprobar el techo de gasto. Salvo sorpresa de última hora, que a veces la hay, el techo de gasto no saldrá adelante", admite Sagreras.

El portavoz 'popular' asegura que han intentado "hasta el último momento alcanzar un acuerdo" manteniendo conversaciones tanto con el PSOE como con Vox, pero lamenta que "ambas formaciones han actuado más pendientes de las estrategias nacionales marcadas desde Ferraz y desde Bambú que de las necesidades reales de Baleares".

En cualquier caso, ha hecho un llamamiento a Vox para que "rectifiquen", se abstengan y permitan que el techo de gasto sea convalidado para iniciar la tramitación de las cuentas autonómicas para 2026.

Reunión de última hora

La propia portavoz de Vox, Manuela Cañadas, y el vicepresidente del Govern, Antoni Costa, han mantenido hoy una nueva reunión para intentar desencallar la situación. No obstante, los de Abascal señalan que dicho encuentro se ha cerrado con pocos avances y sin acuerdo a la espera de lo que pueda suceder en estas últimas horas antes del pleno de mañana.

Prohens, "tranquila"

Ante este escenario, la presidenta del Govern, Marga Prohens, se muestra "tranquila" tras la aprobación de los presupuestos el pasado mes de julio. En este sentido, la líder popular destaca que el Ejecutivo "ha hecho su trabajo" presentando el techo de gasto pensando en los ciudadanos de Baleares. "Si hay otros partidos que negocian en clave estatal o nacional son ellos los que tendrán que explicar su voto", detalla.Cabe recalcar que Prohens ya descartó un adelanto electoral en Baleares más allá de lo que pueda pasar con el techo de gasto y los presupuestos.