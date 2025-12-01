Baleares construirá más de 1.000 nuevas viviendas públicas a partir de 2026

El Govern de Marga Prohens pondrá en marcha la construcción de más de 1.000 viviendas públicas en Baleares en el año 2026. Es una de las grandes novedades del plan de choque que ha presentado esta mañana la presidenta del Ejecutivo para hacer frente a la emergencia habitacional que se vive en las islas.

La presidenta del Ejecutivo ha presentado todas las promociones de vivienda pública en tramitación por parte del Instituto Balear de la Vivienda (IBAVI), con un total de 1.213 nuevas viviendas públicas previstas en todas las islas, una cifra que representa un aumento de cerca del 50 % respecto al parque público de vivienda actual (2.509) y que se prevé que siga incrementándose durante esta legislatura, y que se destinarán a ciudadanos residentes en las islas.

De esta forma, la gran mayoría de las nuevas promociones —cerca del 90 %— iniciarán las obras de construcción durante el año 2026.

Primera fase

En esta primera fase, se tramitan 47 promociones, con una previsión de 613 viviendas públicas en Mallorca en 29 promociones; 248 en Menorca en once promociones; 292 en Ibiza en seis promociones; y 60 viviendas en Formentera en una nueva promoción, la mayor hasta ahora en la isla. El presupuesto global de estas promociones asciende a 228 millones de euros y se enmarcan en el Plan de Inversiones Islas en Transformación.

Declaración de interés autonómico

De hecho, la presidenta Prohens ha avanzado que el próximo Consell de Govern aprobará el primer acuerdo de declaración de interés autonómico de 31 nuevas promociones del IBAVI en todas las islas, con más de 700 viviendas públicas, en una primera remesa a la que seguirán otros acuerdos próximamente.

Con esta nueva figura, las promociones de vivienda de protección pública obtienen una tramitación abreviada, como otras infraestructuras clave en políticas sociales, como los centros educativos y sanitarios, y se permite acortar los plazos de tramitación de los proyectos de vivienda pública —una reducción de uno o dos años en la mayoría de municipios y de hasta tres en algunos casos.

"La apuesta por la vivienda pública es solo uno de los ejes de nuestro Plan de Choque, pero un eje al que no renunciamos porque es el que depende directamente del Govern", ha manifestado la presidenta Prohens, en un acto con el conseller de Vivienda, Territorio y Movilidad, José Luis Mateo; el gerente del IBAVI, Roberto Cayuela; y alcaldes y concejales de municipios donde se construirán nuevas promociones de vivienda pública, así como representantes de los consejos insulares y de diversos agentes y organizaciones sociales, económicas y profesionales de las islas.

Requisito residencia

Esta nueva ley refuerza así el plan de choque iniciado por el Govern para facilitar más vivienda asequible a los residentes en las islas. Además, por ley se incorpora el requisito de cinco años de residencia en las islas para optar a una vivienda asequible —protegida y de precio limitado— y con preferencia para los residentes de cada municipio. Una medida que ya se está aplicando esta legislatura en promociones del IBAVI, con plazos superiores de años de residencia, a propuesta de los ayuntamientos de diferentes municipios.