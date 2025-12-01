Baleares activa el Proyecto Zero para la generación libre de tabaco en 2030: Los jóvenes desafían el auge de los vapeadores

El campus de la Universitat de les Illes Balears (UIB) se ha convertido este lunes en el epicentro de una ambiciosa cruzada nacional: alcanzar la primera generación libre de tabaco y nicotina para el año 2030. La presentación de Proyecto Zero, una iniciativa pionera impulsada por la Alianza de Entidades Sin Tabaco y liderada por la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) para generar una concienciación en los jóvenes sobre los beneficios de evitar el consumo de tabaco y dispositivos electrónicos ligados a ello, y que destaca por su carácter juvenil, ha sido llevada a cabo en el edificio Margalida Comas i Camps.

Se trata de una iniciativa "hecha por ellos y para ellos", un enfoque que, según la consellera de Salud, Manuela García, es fundamental para "llegar a este público". García ha asistido al evento acompañada por la directora general de Salud Mental, Carme Bosch, y representantes de la Universitat y la AECC, para dar su apoyo institucional a un movimiento en el que son los propios jóvenes los que diseñan y ejecutan las estrategias en ámbitos como el arte, la cultura, el medio ambiente, el deporte y el ocio.

El enganche digital

El presidente de la AECC en Baleares, José Reyes, ha explicado la urgencia de poner el foco en los jóvenes, ya que el tabaco -ha detallado- está ligado directamente al "30% del total de casos de cáncer que se diagnostican cada año en España y en Baleares", y -ha subrayado- que "es mucho más fácil evitar el inicio del consumo del tabaco que conseguir que una persona que ya está fumando deje de hacerlo".

Reyes ha alertado sobre la agresiva reinvención de la industria tabacalera para captar al público juvenil, especialmente a través del "tabaco digital" o vapeo, que se difunde sin control en redes sociales: "Continuamente vemos imágenes de streamers que, mientras están haciendo una retransmisión, están con un dispositivo, o videoclips en los que, sin ningún motivo especial, sale el cantante fumando o vapeando y no son mensajes casuales, son mensajes inducidos por la industria".

Además, ha subrayado que, debido a la falta de regulación, se ha creado "un salto dentro de la ley" donde estos dispositivos se venden sin las limitaciones impuestas al tabaco convencional. La preocupación es mayúscula: "Un porcentaje muy importante de las personas que comienzan consumiendo dispositivos electrónicos acaban consumiendo el tabaco convencional".

Proyectos piloto

María Sánchez Trasancos, técnica de Asuntos Públicos de la AECC, ha resaltado ante los medios el papel de la alianza al "acompañar institucionalmente, fomentar colaboraciones para que los proyectos puedan ser pilotables y puedan implementarse en el mundo real". Tras una fase de pilotaje en entornos educativos y culturales, los cinco proyectos finalistas buscan ahora el apoyo de las administraciones autonómicas, incluyendo Baleares, para "implementarlos en entornos reales".

La clave -ha reiterado- es el protagonismo juvenil, ya que "al final el 80% de los casos de tabaquismo se producen antes de los 18 años. Entonces es importante que sea por y para jóvenes". El vicerrector de Proyección Social y Cultural de la UIB, Adrià Muntaner, ha confirmado el compromiso de la universidad en la lucha antitabaco, afirmando que "es importantísimo involucrar a los jóvenes en estos proyectos y no podría ser de otra manera que de la mano de la universidad, con el conocimiento científico", toda vez que ha recorado que la UIB trabaja desde 2022 para ser un "espacio sin humo".

Las cinco soluciones

Durante el evento, los equipos de jóvenes activistas han presentado sus propuestas de impacto: La sevillana Ana Isabel Moreno ha presentaco BeeZac, una plataforma digital "dirigida al docente, pero para el alumno", que enseña habilidades de salud y gestión emocional. En este sentido, ha explicado que "un 51% de los niños dice que solo a veces sabe decir cómo se siente" y que el proyecto ayuda a mejorar la autoestima y los hábitos saludables.

Sofía Sáenz, de Madrid, ideó Be Health, un proyecto que busca transformar el ocio nocturno y los eventos en espacios sin humo, destacando que su reto es "motivar, en lugar de prohibir", ofreciendo una app y recompensas para especialmente los "health lover", pues su testeo reveló que "al 63% le molesta el tabaco". Por su parte, María Lombardo, también de Madrid, presentó RespirArte, un proyecto que utiliza el arte como herramienta de concienciación, advirtiendo que "en los últimos años seguimos viendo cómo en el 37% de las películas y series el tabaco sigue presente", y promueve un concurso multidisciplinar para que "sean los propios artistas jóvenes quienes muestren el camino hacia la generación sin humo".

Desde Málaga, Ayelén Fredes ha explicado el proyecto Salud en Movimiento, que busca sustituir el hábito de fumar por la práctica deportiva y el apoyo emocional. ¿Cuál es su filodofía? "No decimos a los jóvenes deja de fumar, decimos empieza a moverte", una filosofía que utiliza retos digitales, como "cambiar ascensor por escaleras o cigarro por un paseo", para llevarlos al mundo real.

Finalmente, Laura Jarandilla, de Madrid, ha presentado Zeta-Zepo, un proyecto de sensibilización contra el impacto ambiental de las colillas en campus universitarios, durante la exposición del proyecto, ha señalado que "en España se arrojan más de 1.000 colillas al suelo por segundo", y que su iniciativa utiliza latas y cartelería para la recogida y la concienciación ambiental en la universidad.

Adrià Muntaner, vicerrector de Proyección Social y Cultural de la UIB, durante su intervención este lunes. / Nair Cuéllar

Retos Legislativos

Momentos antes de la presentación de los cinco proyectos, la consellera ha felicitado a los impulsores y ha subrayado el valor de las ideas juveniles, ya que-ha incidido- "no sabemos hablar vuestro lenguaje, no sabemos qué necesitáis para el proceso y por eso este proyecto es fundamental".

En este sentido, ha anunciado que la Conselleria está "abierta a poner en práctica todos los proyectos que podamos asumir" y ha querido recordar que está trabajando en tres líneas estratégicas: disminuir el número de inicios en el consumo, combatiendo el fácil acceso a vapeadores y bolsas de nicotina, que carecen de regulación; ofrecer herramientas para dejar de fumar; y proteger a los no fumadores del humo ambiental, lo que culmina con la creación de una cátedra de hábitos saludables en la UIB.

El presidente de la AECC no ha perdido la ocasión de hacer un llamamiento al apuntar que "necesitamos que avancen los procesos regulatorios en marcha, que sean valientes".

Tras la presentación de los cinco proyectos se ha abierto un diálogo sobre ocio saludables, empoderamiento y superación personal con la futbolista Virginia Torrecilla.

La presentación de Proyecto Zero ha dejado claro que, si bien la ambición de una generación libre de tabaco para 2030 es un objetivo complejo, el primer paso ya está dado en Baleares: la revolución la lideran los jóvenes.