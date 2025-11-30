Iniciativa
Vox presenta en el Parlament un plan de choque contra la inflación
Vox presentó en el Parlament un plan de choque contra la inflación que incluye una «simplificación drástica» del IRPF.
En una nota de prensa, el grupo parlamentario de Vox ha informado que registró en la Cámara Autonómica una Proposición No de Ley (PNL) con un paquete de medidas urgentes destinadas a frenar la pérdida de poder adquisitivo de los ciudadanos.
La iniciativa denuncia la situación de «emergencia económica y social» que atraviesa el archipiélago balear y plantea una batería de reformas fiscales tanto a nivel nacional como autonómico para aliviar la «asfixia» de las familias y empresas.
La formación señala en su iniciativa que, mientras el PIB per cápita en España se aleja de la media europea, la situación en Baleares es «especialmente crítica» debido, a su juicio, a la insularidad y al coste de la vida. Según argumenta Vox en su PNL, los ciudadanos de Balears soportan una de las cestas de la compra más caras de España, con precios entre un cinco y un 15 por ciento superiores a la media nacional por los costes de transporte.
