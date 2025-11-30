El PSOE de Mallorca acusa a la derecha de normalizar los discursos de odio

La Federación Socialista de Mallorca (FSM) reivindicó «el diálogo, la buena política y un socialismo fuerte» para combatir los «discursos de odio» de PP y Vox, durante la celebración ayer de la Escola de Tardor ‘Antoni Alemany i Cladera’.

En una nota de prensa, la FSM informó de la celebración de una nueva edición de la Escola de Tardor ‘Antoni Alemany i Cladera’, una cita consolidada que sirve como espacio de reflexión y formación con expertos y representantes de la sociedad civil.

Este año, las jornadas se han centrado en el impacto de los discursos de odio y en cómo estos afectan especialmente a colectivos vulnerables como mujeres, personas migrantes y colectivo Lgtbi.

La secretaria general de la Federación, Amanda Fernàndez, advirtió que «la extrema derecha, con la permisividad de la derecha, está usando los discursos del odio, la mentira y la crispación: son discursos que fomentan el negacionismo de la violencia machista, de la memoria democrática, y para muestra, este pacto entre Prohens y Vox para derogar la Ley de Memoria Democrática».

La vicesecretaria general del PSIB, Rosario Sánchez, también participó en la Escola de Tardor de la FSM en Algaida. Sánchez destacó la proliferación de los «discursos de odio que enfrentan la sociedad, y que discriminan a las personas por el color de piel, su origen o por su género (por ser mujer), por ser Lgtbi, cuestiones que ya se tenían superadas en la sociedad».

Ante esta situación, que los socialistas consideran promovida por PP y Vox, la dirigente del PSIB defendió la utilidad de jornadas como la Escola de Tardor, para combatir «la estrategia del PP, que de la mano de Vox hace todo lo contrario: promueve este discurso del odio y lo está empleando como herramienta electoral y partidista, para polarizar la sociedad, perjudicando la convivencia y la democracia». Una actitud que Sánchez explica por la, a su juicio, voluntad de la derecha «de esconder su inacción ante problemas de la sociedad como el acceso a la vivienda, asequible, o la falta de gestión del fenómeno turístico en este territorio».

Fernàndez señaló que la situación en las islas «es un ejemplo de este bloqueo» ejercido con la «plena complicidad del PP de Marga Prohens, y de Llorenç Galmés en Mallorca». Y en este sentido, puso el reciente ejemplo de como una regidora del PP de Llucmajor se expresó durante el último pleno municipal en referencia a las demandas ciudadanas, de docentes y alumnos de la Escuela de Música y Artes Escénicas, para reclamar unas mejores instalaciones. En un momento del pleno, la ‘popular’ expresó «que les den por el culo a todos».