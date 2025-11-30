Prohens se suma a la movilización del PP en Madrid contra Pedro Sánchez: "El PSOE es un problema para la democracia"

La presidenta del PP de Baleares y del Govern, Marga Prohens, se ha sumado este domingo a la multitudinaria concentración 'Efectivamente: ¿mafia o democracia?' convocada por el Partido Popular en Madrid. Prohens ha enabezado la delegación de los 'populares' de las islas desplazada a la capital para asistir a la concentración convocada por el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo.

Ayer, la presidenta del Govern publicaba un video en 'X' en el que señalaba que "en las últimas semanas se ha visto como el sanchismo era condenado, como era condenado el intento del PSOE de utilizar las instituciones para perseguir al adversario político, y esta semana se ha visto al sanchismo entrar en prisión, y, mientras tanto, el PSOE y Pedro Sánchez hacen como si nada pasara, como si esto no fuera con ellos".

Por eso, la líder de los 'populares' de Baleares consideraba que debía estar presente en la concentración. "Todos los demócratas debemos unirnos, debemos salir a la calle para reivindicar nuestro estado de derecho, nuestra democracia, la libertad y el respeto por las instituciones", defendió. "Es una cuestión de principios", subrayaba.

Esta tarde, tras la manifestación, la presidenta también s epronunciaba en X: "Hemos salido hoy a la calle a exigir un gobierno digno, un gobierno decente, un gobierno que no nos avergüenze a todos. En dos semanas, el sanchismo ha sido inhabilitado, ha entrado en prisión y ahora debe salir del Gobierno. Hay que dar la palabra a los ciudadanos para decidir el futuro de España".

"Hartos de la corrupción"

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado este domingo que los españoles están "hartos" de la "corrupción" del jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, y ha retado a los socios del PSOE a "retratarse" y no seguir "tragando" ante lo que está pasando.

"El sanchismo está en la cárcel y tiene que salir del Gobierno. No lo hemos inventado. Está en Soto del Real", ha declarado Feijóo en la concentración que ha convocado el PP en el Templo de Madrid y que ha reunido a unas 80.000 personas, según fuentes del partido.

Feijóo se ha dirigido a todos los partidos del arco parlamentario, aludiendo a formaciones como PNV o Junts, cuyos votos son necesarios para que prospere una moción de censura. Según ha dicho, "ya no cuela" eso de que "viene la ultraderecha" porque lo que está pasando "va de vergüenza o dignidad". "Esto va de mentira o verdad. Esto va de corrupción o limpieza. Esto va de delinquir o servir", ha apostillado Feijóo, para asegurar que "hay que retratarse". En su discurso, ha sido interrumpido en varias ocasiones al grito de 'Pedro Sánchez, dimisión".

PI STUDIO

El presidente del PP ha estado arropado por los expresidentes del Gobierno José María Aznar y Mariano Rajoy, así como casi todos los presidentes autonómicos, que han llegado al acto al ritmo de la canción de Europe 'The final countdown'.

Aparte de Isabel Díaz Ayuso, que ha ejercido de anfitriona, y de Prohens, han asistido: Alfonso Rueda (Galicia), Fernando López Miras (Murcia), Alfonso Fernández Mañueco (Castilla y León), María José Sáenz de Buruaga (Cantabria), Juanfran Pérez Llorca (C.Valenciana), Jorge Azcón (Aragón) y Juan José Imbroda (Melilla).

A la movilización del PP se han sumado también el exportavoz parlamentario de Vox y fundador del 'think tank' Atenea, Iván Espinosa de los Monteros; el expresidente del PP catalán y fundador de Vox, Alejo Vidal Quadras; el filósofo Fernando Savater; y el escritor Andrés Trapiello.

La protesta ha estado amenizada por Carlos Moreno, Dj Pulpo, habitual en los actos del PP, que ha programado música como la de 'El Padrino'. "Es la banda sonora que define al Gobierno de Pedro Sánchez", ha dicho a los presentes en el Templo de Debod.

Séptima manifestación

Antes de la cita de este domingo, los 'populares' han salido otras seis veces a la calle de la mano de Feijóo. Las primeras convocatorias sí que contaron con el respaldo de Vox pero el partido de Santiago Abascal no mandó a ningún representante a la convocada el pasado 8 de junio en Plaza de España ni tampoco a la celebrada este domingo.

PI STUDIO

Previamente, el PP convocó otra protesta el 26 de mayo en la Puerta de Alcalá de Madrid con la ley de amnistía como eje central, dado que pocos días después se aprobaba la norma en el Pleno del Congreso. El PP también salió a la calle el 28 de enero de 2024 para protestar contra la misma norma y las "cesiones" del Ejecutivo de Pedro Sánchez a los independentistas.

El pasado 12 de noviembre, el PP también convocó concentraciones contra la amnistía en todas las capitales de provincia de España. Y volvió a salir a la calle el 24 de septiembre de 2023 en la plaza de Felipe II de Madrid y el 3 de diciembre de ese mismo año, pocos días antes del aniversario de la Constitución, en el Templo de Debod.