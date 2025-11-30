Un millar de autónomos se moviliza en Palma para exigir al Gobierno mejores condiciones: "Trabajo para mí, pero cobro para otro"

Sa Feixina hervía de rabia esta mañana. La Plataforma por la Dignidad de los Autónomos Mallorca ha congregado en Palma a mil profesionales independientes que han salido a la calle a manifestarse para reclamar "una condiciones de trabajo dignas", sumándose al resto de concentraciones simultáneas que han tenido lugar en diversas ciudades de España como Barcelona, Madrid o Bilbao. Los autónomos han protestado recorriendo las calles de Ciutat vestidos de negro por los negocios que han tenido que bajar la persiana y ataviados con unos guantes rojos en sus manos derechas que levantaban de vez en cuando simbolizando "la sangría económica" que padece el colectivo.

"Sobrevivimos a tempestades sin ayudas. Somos la línea que no se rompe", arengaban los organizadores de la manifestación antes de emprender el trayecto. "Trabajo para mí, pero cobro para otro", podía leerse en una de las pancartas que portaban los manifestantes. Desde sa Feixina, cruzando el torrente de sa Riera, una intensa multitud de autónomos irrumpía en la calle Jaume III. Arengados por los transeúntes y escoltados por la Policía Nacional, han recorrido esta arteria comercial al grito de "¡Pedro Sánchez, hijo de puta!".

La marea de trabajadores por cuenta propia inundaba a continuación Ramblas expresando su frustración y descontento con el Gobierno central a través de cánticos como "¡Mi dinero no es para putas!" o "¡Autónomos unidos, jamás serán vencidos!". Tras recorrer la avenida, subir calle Oms, girar por Sant Miquel y cruzar la Plaça Major, la manifestación culminaba un trayecto de una hora frente al Ayuntamiento de Palma, en Cort. La EMT había previsto cortes y desvíos de líneas por el itinerario de la marcha.

"El sistema actual nos obliga a cerrar"

Una vez situado el millar de manifestantes en la plaza, la organización ha leído un manifiesto compartido a nivel nacional en el que han expuesto sus principales reclamaciones. "Somos el corazón que late en cada pueblo, peor hoy ese corazón está herido y dice basta", arrancaba el texto.

"Hemos puesto el esfuerzo pero el sistema nos ha dado la espalda. Nos endeuda y nos obliga a cerrar", continuaba. Los autónomos han reclamado la exención del IVA hasta 85.000 euros; la eliminación del rol del autónomo como "recaudador del Estado"; la reforma integral del cese de actividad, y una protección social equivalente a la de los trabajadores asalariados.

También han exigido sustituciones por baja médica o cuidado familiar con cotización reducida; el derecho al luto; la libertad del pago en efectivo y la "competencia justa" en medios de cobro, y la protección del patrimonio personal y del hogar familiar.

"No puede ser que adelantemos un dinero que ni siquiera es nuestro arriesgándonos a sanciones y cierres. Que la cotización vaya directamente a la Agencia Tributaria", han exigido. "Queremos el fin de la burocracia, que genera miedo y sanciones. Queremos una ventanilla única y formularios claros. Y que Hacienda y la Seguridad Social nos hable en un lenguaje que entendamos, no en esa jerga jurídica", añadían.

La Plataforma por la Dignidad de los Autónomos Mallorca ha cerrado la manifestación con un mensaje claro: "Nos han escuchado en la calle, ahora deben escucharnos las instituciones".