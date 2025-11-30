Fuera de peligro la mujer apuñalada en el cuello por su expareja en Costitx

La mujer de 35 años apuñalada en el cuello la madrugada de este domingo por su expareja en las afueras de Costitx se encuentra fuera de peligro después de ser intervenida quirúrgicamente de urgencia en Son Espases. Tras la operación, su estado es grave con pronóstico reservado. Mientras el agresor permanece bajo custodia de la Guardia Civil en otro hospital después de autolesionarse tras el ataque machista.

'Possessió en las afueras de Costitx, donde se celebró la fiesta de cumpleaños. / Lorenzo Marina

Los hechos se han producido sobre las cinco y cuarto de la madrugada de este domingo junto al cementerio de Costitx. Una fiesta de cumpleaños estaba teniendo lugar en una 'possessió', con gran cantidad de asistentes. La mayoría eran de fuera del municipio. En un momento dado, la mujer de 35 años ha comunicado a algunos de los presentes que iba a salir un momento a su coche.

Cuando la víctima se encontraba dentro del vehículo, su expareja ha aparecido de repente. Había permanecido agazapado detrás de un muro cercano, pese a tener una orden de alejamiento en vigor por malos tratos. El sujeto había estado vigilante a la espera de que la mujer saliera en algún momento de la fiesta.

El individuo ha roto el cristal y, sin que la víctima pudiera zafarse, el agresor ha comenzado a asestarle cuchilladas en el cuello. Como buenamente ha podido, ella ha logrado salir del coche y ha pedido auxilio a los presentes mientras iba dejando un reguero de sangre.

Al enterarse del ataque machista, varios asistentes a la fiesta de cumpleaños han salido del recinto y han acudido en su auxilio. Mientras tanto, el agresor ha comenzado a autolesionarse y ha saltado de nuevo el muro donde se había escondido.

Los testigos del intento de crimen machista han llamado a los servicios de emergencias. Las asistencias sanitarias del Ib-salut han acudido rápidamente en una UVI móvil. Los facultativos han logrado estabilizar las constantes vitales de la mujer. Esta había perdido mucha sangre A continuación ha sido trasladada a Son Espases, donde ha sido intervenida quirúrgicamente de urgencia. Los cirujanos han logrado que la paciente quedara fuera de peligro y permanece ingresada en la Unidad de Cuidados Intensivos del hospital. Tras la operación, se encuentra en estado grave con pronóstico reservado.

Ensangrentado

Por su parte, agentes de la Guardia Civil han peinado la zona y han descubierto al presunto autor del apuñalamiento ensangrentado entre los matojos. Una vez identificado, han comprobado que este sujeto, colombiano de 31 años, tenía en vigor una orden de alejamiento de la víctima. Acto seguido ha sido detenido por un presunto delito de intento de asesinato y por quebrantamiento de mandamiento judicial.

Mientras, el alcalde de Costitx, Antoni Salas, ha expresado su consternación y su condena por el intento de crimen machista que había tenido lugar en las afueras del municipio. No obstante ha precisado que ni la víctima ni el agresor residían allí ni eran originarios de esta localidad. Salas ha apelado a la "educación para que casos como este no se repitan. Son impropios de una sociedad moderna", ha recalcado.